В Магадане построят три трамплина с аэротрубой и фитобаром

В Солнечном микрорайоне Магадана будет построен комплекс из трех трамплинов для прыжков на лыжах, сообщает RosTender.info. Объявлен тендер на проектно-изыскательские работы и строительство, заказчиком выступает областное государственное казенное учреждение «Дирекция единого заказчика Министерства строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области».

Согласно технической документации, на всесезонном трамплинном комплексе для подготовки спортивного резерва будет возведено три трамплина - трамплин К-50 круглогодичного использования и трамплины К-40, К-10 зимнего использования. Территория трамплина К-50 предусматривает зрительские трибуны с количеством посадочных мест не менее 250 и судейскую вышку. Зал индивидуальной силовой подготовки будет укомплектован кардиотренажерами, силовыми тренажерами, оборудованием свободных весов. В помещении будут предусмотрены аэротруба и зал пилатеса и аэробики. Согласно проекту, на территории комплекса планируется размещение фитобара, где посетителям будут предложены травяные чаи и кислородные коктейли.

Все желающие принять участие в тендере могут подать заявки до 28 июля. С победителем заключат контракт на 970 млн рублей. Источником финансирования послужат федеральный бюджет, средства особой экономической зоны и областной бюджет Магаданской области.

