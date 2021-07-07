В Татищево построят путепровод за 820 миллионов рублей

На территории поселка Татищево запроектировано строительство автодорожного путепровода. Работы будут осуществляться от ул. Энергетиков на длину 1 км с подъездом к КПП ЗАТО «Светлый» на ПК9+59 вправо длиной 282 метра.

Путепровод будет пересекать улицу Свободную, далее Красноармейскую. Также путепровод под углом пересекает проектируемый железнодорожный. путь станции Татищево и железнодорожные пути перегона ст. 816 км – ст. Татищево. Длина путепровода – 404,64 м, ширина – 14,05 м. Информация появилась на портале госзакупок. Заказчиком выступает дирекция транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.

Проектом предусмотрен демонтаж 34 зданий и сооружений, переустройство линии связи, кабелей ПАО «Ростелеком», сети водоснабжения, трех газопроводов низкого давления, сетей электроснабжения, а также вырубка деревьев и кустарников на площади 4,24 га.

Предполагается устройство шумозащитных экранов общей длиной 812 м.

Область выделяет 821,4 миллиона рублей. Работы пройдут до конца 2022 года.