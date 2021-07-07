Энергетики филиала ПАО «Россети Волга» – «Самарские распределительные сети» приступили к ремонтным работам на 43 подстанциях 35-110 кВ. Технические мероприятия ведутся в рамках подготовки электросетевого комплекса региона к предстоящему осенне-зимнему периоду.

Большая часть энергообъектов 35-110 кВ филиала «Самарские РС» – это главные питающие центры муниципальных районов. Работы будут вестись на ПС 110 кВ Большая Глушица, Дубовый Умет, Мусорка, Молокозавод, Борское, Хрящевка и др.

По плану на энергообъектах будет выполнен средний и текущий ремонт силовых трансформаторов, ограничителей перенапряжения, выключателей, разрядников, трансформаторов напряжения, разъединителей, высоковольтных вводов, ячеек комплектного распределительного устройства и другого оборудования. Работы будут завершены в течение месяца.

Выполнение запланированных ремонтных работ качественно и в срок – один из ключевых факторов повышения надежности электроснабжения бытовых и социально-значимых потребителей, а также промышленных предприятий.