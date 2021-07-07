 
Модернизация

В июле энергетики "Самарских РС" отремонтируют 43 подстанции 35-110 кВ

В июле энергетики Самарских РС отремонтируют 43 подстанции 35-110 кВ

7 июля 2021, 13:45
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ВОЛГА, САМАРСКИЕ СЕТИ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Волга

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
136

Энергетики филиала ПАО «Россети Волга» – «Самарские распределительные сети» приступили к ремонтным работам на 43 подстанциях 35-110 кВ. Технические мероприятия ведутся в рамках подготовки электросетевого комплекса региона к предстоящему осенне-зимнему периоду.

Большая часть энергообъектов 35-110 кВ филиала «Самарские РС» – это главные питающие центры муниципальных районов. Работы будут вестись на ПС 110 кВ Большая Глушица, Дубовый Умет, Мусорка, Молокозавод, Борское, Хрящевка и др.

По плану на энергообъектах будет выполнен средний и текущий ремонт силовых трансформаторов, ограничителей перенапряжения, выключателей, разрядников, трансформаторов напряжения, разъединителей, высоковольтных вводов, ячеек комплектного распределительного устройства и другого оборудования. Работы будут завершены в течение месяца.

Выполнение запланированных ремонтных работ качественно и в срок – один из ключевых факторов повышения надежности электроснабжения бытовых и социально-значимых потребителей, а также промышленных предприятий.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Россети Волга

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
Состоялось годовое общее собрание акционеров АО 07.07.2021
Состоялось годовое общее собрание акционеров АО "Системный оператор Единой энергетической системы"
В Якутске энергетики ввели в работу 27 новых трансформаторных подстанций 07.07.2021
В Якутске энергетики ввели в работу 27 новых трансформаторных подстанций
РусГидро завершит замену гидроагрегатов Угличской ГЭС 07.07.2021
РусГидро завершит замену гидроагрегатов Угличской ГЭС
07.07.2021
"Россети Тюмень" подхватили электроснабжение объектов "Лукойла" на период ремонта собственной генера...
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно