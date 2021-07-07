 
Контракты

В крупнейшем городе Ямала построят больницу за миллиард рублей

В крупнейшем городе Ямала построят больницу за миллиард рублей

7 июля 2021, 11:30
Рубрика: Контракты
Метки: ГОСЗАКУПКИ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: uralpolit.ru

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ < минуты
221

Власти Ямала потратят на строительство больницы в Новом Уренгое более миллиарда рублей. Соответствующая заявка размещена на сайте госзакупок.

Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО объявила аукцион на строительство Новоуренгойской центральной городской больницы. Медицинское учреждение разместится в микрорайоне Коротчаево, который находится в 79 км от города.

Согласно документации, власти округа намерены потратить на новую больницу 1 млрд 024 млн рублей. Подрядчику предстоит подготовить проектную документацию, провести инженерные изыскания, а затем построить учреждение и сдать его в эксплуатацию. В документации указано, что это предстоит сделать к 20 апреля 2024 года. Окончание подачи заявок назначено на 14 июля 2021 года.

 

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: uralpolit.ru

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Контракты
В Магадане построят три трамплина с аэротрубой и фитобаром 07.07.2021
В Магадане построят три трамплина с аэротрубой и фитобаром
В петербургском метро реконструируют тяговые подстанции 1950-х годов 07.07.2021
В петербургском метро реконструируют тяговые подстанции 1950-х годов
Объявлен новый поиск подрядчика для дальнейшего строительства порта в Пионерском 07.07.2021
Объявлен новый поиск подрядчика для дальнейшего строительства порта в Пионерском
07.07.2021
"Россети Тюмень" подписали соглашение о сотрудничестве с Фондом развития ХМАО-Югры
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно