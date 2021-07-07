В крупнейшем городе Ямала построят больницу за миллиард рублей

Власти Ямала потратят на строительство больницы в Новом Уренгое более миллиарда рублей. Соответствующая заявка размещена на сайте госзакупок.

Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО объявила аукцион на строительство Новоуренгойской центральной городской больницы. Медицинское учреждение разместится в микрорайоне Коротчаево, который находится в 79 км от города.

Согласно документации, власти округа намерены потратить на новую больницу 1 млрд 024 млн рублей. Подрядчику предстоит подготовить проектную документацию, провести инженерные изыскания, а затем построить учреждение и сдать его в эксплуатацию. В документации указано, что это предстоит сделать к 20 апреля 2024 года. Окончание подачи заявок назначено на 14 июля 2021 года.