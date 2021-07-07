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В рамках выставки "ИННОПРОМ-2021" генеральный директор компании "Россети Урал" Владимир Болотин встретился с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным

В рамках выставки ИННОПРОМ-2021 генеральный директор компании Россети Урал Владимир Болотин встретился с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным

7 июля 2021, 10:24
Рубрика: Встречи
Метки: РОССЕТИ УРАЛ, ИННОПРОМ-2021
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Урал

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На площадке международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2021», которая проходит в городе Екатеринбург, состоялась рабочая встреча генерального директора компании «Россети Урал» Владимира Болотина с главой Пермской края Дмитрием Махониным.

Встреча прошла на объединённом стенде Пермского края, на котором представлены новейшие разработки и технологии более 20 предприятий и организаций Прикамья.

Владимир Болотин и Дмитрий Махонин обсудили вопросы развития электросетевого комплекса Пермского края, реализации проектов к 300-летию Перми, использования промышленного потенциала региона в интересах крупнейшей электросетевой компании Урала.

Примером производственной и технологической кооперации предприятий Пермского края и компании «Россети Урал» является проект «Энергия Пармы», реализованный в 2020 году.

Данный проект, предусматривающий переработку попутного нефтяного газа северных месторождений, был осуществлен компанией «ЛУКОЙЛ-Пермь» при участии энергетиков «Россети Урал» и отечественных производителей турбин, включая энергомашиностроительные предприятия Перми.

Как отметил генеральный директор компании «Россети Урал» Владимир Болотин в настоящий момент компания «Россети Урал» уже сотрудничает почти с 70 предприятиями и организациями Пермского края.

«У нас налажено самое плотное и конструктивное взаимодействие как с руководством региона, так и бизнесом, направленное на максимальное содействие развитию Прикамья. Сегодня мы обсудили с главой региона важнейшие вопросы по повышению инвестиционной привлекательности, развитию территорий и повышению надежности электроснабжения», - отметил глава «Россети Урал» Владимир Болотин.

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Источник: Россети Урал

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