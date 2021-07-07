На площадке международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2021», которая проходит в городе Екатеринбург, состоялась рабочая встреча генерального директора компании «Россети Урал» Владимира Болотина с главой Пермской края Дмитрием Махониным.

Встреча прошла на объединённом стенде Пермского края, на котором представлены новейшие разработки и технологии более 20 предприятий и организаций Прикамья.

Владимир Болотин и Дмитрий Махонин обсудили вопросы развития электросетевого комплекса Пермского края, реализации проектов к 300-летию Перми, использования промышленного потенциала региона в интересах крупнейшей электросетевой компании Урала.

Примером производственной и технологической кооперации предприятий Пермского края и компании «Россети Урал» является проект «Энергия Пармы», реализованный в 2020 году.

Данный проект, предусматривающий переработку попутного нефтяного газа северных месторождений, был осуществлен компанией «ЛУКОЙЛ-Пермь» при участии энергетиков «Россети Урал» и отечественных производителей турбин, включая энергомашиностроительные предприятия Перми.

Как отметил генеральный директор компании «Россети Урал» Владимир Болотин в настоящий момент компания «Россети Урал» уже сотрудничает почти с 70 предприятиями и организациями Пермского края.