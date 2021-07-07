«Россети Тюмень» подписали соглашение о сотрудничестве с Фондом развития ХМАО-Югры. Церемония состоялась на площадке форума «Иннопром-2021» в присутствии представителей правительства автономного округа. Документ направлен на создание условий для формирования и реализации инициативных, инвестиционных и промышленных проектов с помощью внедрения инновационных конкурентоспособных технологий и производств на территории региона.

Подписи под соглашением поставили генеральный директор Фонда развития Югры Сергей Афанасьев и первый заместитель генерального директора «Россети Тюмень» Сергей Фролов. Энергетики планируют включиться в процесс инновационного развития автономного округа за счет создания высокоавтоматизированного производства. Компания готова обеспечить электроснабжением особую экономическую зону в Нягани. Промышленно-производственная ОЭЗ займет площадь в 272,8 гектаров. На этой территории запланирована организация полутора тысяч новых рабочих мест. Объём инвестиций в ОЭЗ оценивается в 22 млрд рублей. Россети Тюмень» имеют в резерве 39 МВт мощности для электроснабжения ОЭЗ, при необходимости энергетики построят дополнительный питающий центр, который обеспечит еще 50 МВт нагрузки.

Еще одним направлением соглашения о сотрудничестве станет развитие региональных логистических центров для промышленного сектора Югры. Производственные площадки «Россети Тюмень» представлены во всех ключевых городах автономного округа. Инфраструктура базы энергокомпании в Сургуте включает в себя речной причал, 3 подъездных железнодорожных пути, складские помещения и открытые железобетонные площадки. В арсенале энергетиков более 100 единиц спецтехники, а также единственный в пяти регионах Обского бассейна мостовой кран грузоподъемностью 250 тонн. Ресурсная база «Россети Тюмень» позволяет комплексно решать логистические задачи как правительства Югры, так и крупнейших представителей бизнеса.