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7 июля 2021, 10:12
Рубрика: Контракты
Метки: РОССЕТИ ТЮМЕНЬ, ИННОПРОМ-2021
Отрасль: Электроэнергетика
«Россети Тюмень» подписали соглашение о сотрудничестве с Фондом развития ХМАО-Югры. Церемония состоялась на площадке форума «Иннопром-2021» в присутствии представителей правительства автономного округа. Документ направлен на создание условий для формирования и реализации инициативных, инвестиционных и промышленных проектов с помощью внедрения инновационных конкурентоспособных технологий и производств на территории региона.
Подписи под соглашением поставили генеральный директор Фонда развития Югры Сергей Афанасьев и первый заместитель генерального директора «Россети Тюмень» Сергей Фролов. Энергетики планируют включиться в процесс инновационного развития автономного округа за счет создания высокоавтоматизированного производства. Компания готова обеспечить электроснабжением особую экономическую зону в Нягани. Промышленно-производственная ОЭЗ займет площадь в 272,8 гектаров. На этой территории запланирована организация полутора тысяч новых рабочих мест. Объём инвестиций в ОЭЗ оценивается в 22 млрд рублей. Россети Тюмень» имеют в резерве 39 МВт мощности для электроснабжения ОЭЗ, при необходимости энергетики построят дополнительный питающий центр, который обеспечит еще 50 МВт нагрузки.
Еще одним направлением соглашения о сотрудничестве станет развитие региональных логистических центров для промышленного сектора Югры. Производственные площадки «Россети Тюмень» представлены во всех ключевых городах автономного округа. Инфраструктура базы энергокомпании в Сургуте включает в себя речной причал, 3 подъездных железнодорожных пути, складские помещения и открытые железобетонные площадки. В арсенале энергетиков более 100 единиц спецтехники, а также единственный в пяти регионах Обского бассейна мостовой кран грузоподъемностью 250 тонн. Ресурсная база «Россети Тюмень» позволяет комплексно решать логистические задачи как правительства Югры, так и крупнейших представителей бизнеса.
«Этим соглашением «Россети Тюмень» и правительство ХМАО-Югры закрепили намерения совместной реализации инициативных проектов. Мы понимаем потребности региона, наши партнеры видят возможности энергокомпании. «Россети Тюмень» могут быть полезными для развития автономного округа как в части обеспечения надежного энергоснабжения потребителей, так и в части реализации приоритетных масштабных проектов. Компания обладает развитой логистической схемой в Югре: производственные базы филиалов «Россети Тюмень» расположены повсеместно в регионе таким образом, чтобы обеспечить оперативный доступ персонала и техники к энергообъектам в любой точке автономии. Эта инфраструктура могла бы пригодится при решении масштабных логистических задач. В рамках соглашения мы в обозримом будущем обеспечим надежное электроснабжение особой экономической зоны в Нягани, которая призвана стать драйвером развития деловой активности северо-запада Югры. Мы готовы предложить и непосредственное обслуживание электросетевого комплекса ОЭЗ, если наш результативный опыт заинтересует коллег. Представители Фонда обозначили, что на территории ОЭЗ будет создан центр обработки данных. Нашей компании этот проект интересен в части использования ЦОД при реализации наших цифровых проектов. Мы продумаем варианты участия «Россети Тюмень» как в качестве резидента, так и, возможно, соинвестора», – отметил первый заместитель генерального директора «Россети Тюмень» Сергей Фролов.
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