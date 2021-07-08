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АО "Мособлэнерго" отремонтировало 10 подстанций в проблемных округах Подмосковья

АО Мособлэнерго отремонтировало 10 подстанций в проблемных округах Подмосковья

8 июля 2021, 15:00
Рубрика: Модернизация
Метки: МОСОБЛЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "Мособлэнерго"

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АО «Мособлэнерго» за период 28 июня – 4 июля 2021 года отремонтировало 10 трансформаторных подстанций в проблемных округах Подмосковья в рамках реализации совместных с Министерством энергетики Московской области мероприятий по повышению надежности и качества электроснабжения потребителей. За неделю 3 подстанции отремонтированы в Люберцах, 3 – в Пушкино, 2 в Ступинском районе и по 1 ТП в Чехове и Щёлково.

Мероприятий по повышению надежности в проблемных округах региона АО «Мособлэнерго» выполняет с марта текущего года. Всего запланировано реконструировать 15,3 км воздушных и кабельных линий электропередачи 0,4/6/10 кВ (уже реконструировано 14,8 км). Также планируется замена 984 опор (467 опор уже заменено), расчистка 59,2 га вдоль трасс ЛЭП (расчищено 47,2 Га); ремонт 72-х трансформаторных подстанций (с начала реализации мероприятий по повышению надежности 36 подстанций уже отремонтировано) и замена 72-х км неизолированного провода на самонесущий изолированный (27,6 км заменено).

Министр энергетики Московской области Александр Самарин отмечает, что все проводимые и запланированные мероприятия по обновлению электросетевого комплекса проблемных округов Подмосковья позволят в дальнейшем обеспечить качественное и надежное электроснабжение жителей Подмосковья. Выполнение комплексных работ находится на личном контроле министра.

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Источник: АО "Мособлэнерго"

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