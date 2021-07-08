ДОМ.РФ с помощью механизма инфраструктурных облигаций привлечет более 3,7 млрд рублей для строительства инженерной и социальной инфраструктуры в микрорайоне "Новая Тула", где планируют возвести около 700 тыс. кв. метров жилья. В целом затраты на эти цели составят около 6,7 млрд рублей, сообщила в четверг пресс-служба правительства Тульской области.

"8 июля в Москве состоялось совещание генерального директора ДОМ.РФ Виталия Мутко с первым заместителем губернатора - председателем правительства Тульской области Валерием Шериным. На нем были достигнуты договоренности о совместной реализации в регионе комплексных проектов с применением механизма инфраструктурных облигаций. С его помощью ДОМ.РФ привлечет более 3,7 млрд рублей на строительство инженерной и социальной инфраструктуры в микрорайоне "Новая Тула". Общая стоимость строительства инфраструктуры в этом проекте составляет около 6,7 млрд рублей", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

По мнению Шерина, применение механизма инфраструктурных облигаций позволит избежать убыточности проекта на его старте, поскольку затраты на инфраструктуру будут распределены на последующие очереди строительства, а не только на первую. "По завершении комплексной экспертизы мы вынесем проект на межведомственную комиссию при Минстрое России для принятия решения о выделении средств на нужные жителям объекты. Это новые школы и детские сады, качественные инженерные системы, транспортная инфраструктура", - приводит пресс-служба слова Мутко.

В июне на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Тульской области Алексей Дюмин и соучредитель компании "Три эс Новая Тула" Руслан Сеюков подписали соглашение о сотрудничестве при реализации проекта строительства микрорайона "Новая Тула". Инвестиции в строительство в областном центре многоквартирных домов общей площадью 700 тыс. кв. составят около 40 млрд рублей. В течение 10 лет возведут жилье для 25 тыс. человек, часть квартир предоставят по соцпрограммам детям-сиротам и людям, проживающим в аварийных домах.

Ранее в интервью ТАСС Дюмин сообщал, что при строительстве объектов в микрорайоне "Новая Тула" планируется привлечь порядка 4 млрд рублей. За счет этих средств возведут внешние инженерные сети до границ микрорайона, а также школа и два детских сада. Микрорайон построят по новому стандарту качества и благоустройства, для этого выделили 94 га земли рядом с деревней Новая Китаевка города Тулы.

Акционерное общество "ДОМ.РФ" - финансовый институт развития в жилищной сфере. Его создали в 1997 году постановлением правительства России для содействия проведению государственной жилищной политики. 100% акций компании принадлежит государству в лице Росимущества. ДОМ.РФ является крупнейшим финансовым институтом развития после ВЭБ и ежегодно направляет на выплату дивидендов в федеральный бюджет не менее 50% от прибыли по международным стандартам финансовой отчетности.