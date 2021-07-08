 
Контракты

Дорогу "Казань – Буинск – Ульяновск" ожидает ремонт

Дорогу Казань – Буинск – Ульяновск ожидает ремонт

8 июля 2021, 11:30
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 
Источник: РосТендер

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
186

Автомобильная дорога Казань – Буинск – Ульяновск будет отремонтирована до середины осени, сообщает RosTender.info. Согласно документации тендера, ремонту подлежит автомобильная дорога Р-241 Казань - Буинск - Ульяновск на участках км 28+400 - км 30+675, км 33+815 - км 40+230. Заказчиком выступает федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства.

От подрядчика ожидается устройство верхнего слоя покрытия дороги с подгрунтовкой, дополнительной перегрузкой и перемешиванием из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси, устройство недостающего бордюра и замена старого, возведение остановочных пунктов маршрутных транспортных средств. Ему также предстоит восстановить дорожную разметку проезжей части термопластиком, установить защитные сооружения, сигнальные столбики, дорожные знаки.

Подать заявки на участие в тендере можно до 14 июля. С победителем заключат контракт на 242 млн рублей. Финансирование осуществляется за счет средств федерального бюджета.
 

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: РосТендер

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Контракты
Началась подготовка к строительству участка Шекснинского проспекта в Череповце 08.07.2021
Началась подготовка к строительству участка Шекснинского проспекта в Череповце
Еще одну кузбасскую автомобильную дорогу ожидает ремонт 08.07.2021
Еще одну кузбасскую автомобильную дорогу ожидает ремонт
Дворец спорта в Дербенте построят за 1,3 млрд рублей 08.07.2021
Дворец спорта в Дербенте построят за 1,3 млрд рублей
Новую систему освещения смонтируют на пяти улицах и 14-ти пешеходных переходах Вологды 08.07.2021
Новую систему освещения смонтируют на пяти улицах и 14-ти пешеходных переходах Вологды
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно