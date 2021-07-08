Дорогу "Казань – Буинск – Ульяновск" ожидает ремонт

Автомобильная дорога Казань – Буинск – Ульяновск будет отремонтирована до середины осени, сообщает RosTender.info. Согласно документации тендера, ремонту подлежит автомобильная дорога Р-241 Казань - Буинск - Ульяновск на участках км 28+400 - км 30+675, км 33+815 - км 40+230. Заказчиком выступает федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства.

От подрядчика ожидается устройство верхнего слоя покрытия дороги с подгрунтовкой, дополнительной перегрузкой и перемешиванием из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси, устройство недостающего бордюра и замена старого, возведение остановочных пунктов маршрутных транспортных средств. Ему также предстоит восстановить дорожную разметку проезжей части термопластиком, установить защитные сооружения, сигнальные столбики, дорожные знаки.

Подать заявки на участие в тендере можно до 14 июля. С победителем заключат контракт на 242 млн рублей. Финансирование осуществляется за счет средств федерального бюджета.

