 
Контракты

Дворец спорта в Дербенте построят за 1,3 млрд рублей

Дворец спорта в Дербенте построят за 1,3 млрд рублей

8 июля 2021, 12:30
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: РосТендер

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
169

В Дербенте планируется строительство Дворца спорта, сообщает RosTender.info. Победителю тендера будет отведено на строительство три года. Заказчиком выступает муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» городского округа.

Согласно документации, здание округлой формы будет иметь несколько входных групп – для посетителей-зрителей, VIP-персон, судей, спортсменов и прессы. Вместимость спортивной арены – 2270 мест. Во Дворце можно будет заниматься на тренажерах и в зале хореографии, а также плаванием, единоборствами, командными видами спорта. Будут проводиться спортивные соревнования, учебно-тренировочные занятия с учащимися школ и детских садов, проводиться выставки и форумы.

В здании предусматривается конференц-зал со сценой для выступлений, зал заседаний с переговорной и ресторан на 180 посадочных мест. Также планируется размещение магазина атрибутики, зоны отдыха и медицинского блока с кабинетом врача и процедурной.
Подать заявки на участие в тендере можно до 29 июля. С победителем заключат контракт на 1,3 млрд рублей.
 

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: РосТендер

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Контракты
Началась подготовка к строительству участка Шекснинского проспекта в Череповце 08.07.2021
Началась подготовка к строительству участка Шекснинского проспекта в Череповце
Еще одну кузбасскую автомобильную дорогу ожидает ремонт 08.07.2021
Еще одну кузбасскую автомобильную дорогу ожидает ремонт
Дорогу 08.07.2021
Дорогу "Казань – Буинск – Ульяновск" ожидает ремонт
Новую систему освещения смонтируют на пяти улицах и 14-ти пешеходных переходах Вологды 08.07.2021
Новую систему освещения смонтируют на пяти улицах и 14-ти пешеходных переходах Вологды
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно