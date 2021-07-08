Дворец спорта в Дербенте построят за 1,3 млрд рублей

В Дербенте планируется строительство Дворца спорта, сообщает RosTender.info. Победителю тендера будет отведено на строительство три года. Заказчиком выступает муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» городского округа.

Согласно документации, здание округлой формы будет иметь несколько входных групп – для посетителей-зрителей, VIP-персон, судей, спортсменов и прессы. Вместимость спортивной арены – 2270 мест. Во Дворце можно будет заниматься на тренажерах и в зале хореографии, а также плаванием, единоборствами, командными видами спорта. Будут проводиться спортивные соревнования, учебно-тренировочные занятия с учащимися школ и детских садов, проводиться выставки и форумы.

В здании предусматривается конференц-зал со сценой для выступлений, зал заседаний с переговорной и ресторан на 180 посадочных мест. Также планируется размещение магазина атрибутики, зоны отдыха и медицинского блока с кабинетом врача и процедурной.

Подать заявки на участие в тендере можно до 29 июля. С победителем заключат контракт на 1,3 млрд рублей.

