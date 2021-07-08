Еще одну кузбасскую автомобильную дорогу ожидает ремонт

Автомобильную дорогу Ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк – Междуреченск, км 179 – 197+250 ожидает капитальный ремонт, сообщает RosTender.info. Государственное казенное учреждение «Дирекция автомобильных дорог Кузбасса» объявило тендер на капитальный ремонт автомобильной дороги Ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк – Междуреченск, км 179 – 197+250, IV категории и протяженностью 18,25 км. Согласно документации, работы будут осуществляться в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Победителю тендера предстоит провести ремонт асфальтобетонного покрытия, устроить съезды и примыкания, обочины, установить металлическое оцинкованное дорожное барьерное ограждение и новые дорожные знаки. Также в перечне задач указана установка тридцати трех автопавильонов закрытого типа длиной 4 и 6 м.

Заявки на участие в тендере принимаются до 23 июля. Начальная цена контракта составит 413 млн рублей. Источником финансирования послужит областной бюджет.

