С 5 по 8 июля 2021 года в г. Екатеринбург в 11-й раз проходит международная промышленная выставка ИННОПРОМ-2021, которая является главной индустриальной, торговой и экспортной площадкой в России.

5 июля в рамках деловой программы состоялась сессия «Российские решения для цифровизации промышленности: реальность и будущее», организатором которой выступила корпорация «Галактика». Участники обсудили возможности цифровых технологий и сервисов для развития российских промышленных предприятий на пути перехода к новому индустриальному укладу.

Модератором сессии выступил генеральный директор «РК-Цифра» Денис Савенков, который отметил в ходе сессии, что управление изготовлением сложной машиностроительной продукции в современных условиях – это сложная задача. Современные предприятия работают с большой сетью поставщиков, управление сетью без цифровых решений невозможно и крайне затратно. Производственным холдингам, головным исполнителям необходимо переходить к современному укладу промышленности, еще более оптимизируя затраты на производство, на управление производством на всех уровнях.

В рамках своего доклада руководитель дирекции производственных решений корпорации «Галактика» Денис Лямшев рассказал об эффектах реализации сквозного управления производственными процессами от межзаводской кооперации до технологического рабочего места на базе решений корпорация «Галактика».

Полный контур информационного обеспечения производственного процесса образуется на основе: «Галактика MES» (оперативное управление производством в рамках цеха (участка)), «Галактика АММ» (планирование и управление производством, оперативный мониторинг производственных подразделений и материально-технического обеспечения), «Галактика МСМ» (управление производственными программами и межзаводской кооперацией). Эти высокопроизводительные решения успешно функционируют на крупнейших производственных предприятиях: НПО «Энергомаш», Концерне «Радиоэлектронные технологии», ПАО «Туполев», КБП им. Шипунова, в целом ряде проектов предприятий Концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» и многих других.

В продолжение темы было представлено одно из перспективных направлений развития цифровых технологий для производственных холдингов и головных исполнителей – применение искусственного интеллекта для цифровизации производственных процессов. Опыт использования нейросетей при планировании производственных циклов, а также при определении процессов создания изделия был освещен на примере проекта построения системы «Управления межзаводской кооперации».

Тему повышения надежности и безопасности производства на основе риск-ориентированного управления эксплуатацией и обслуживанием оборудования осветил Александр Бургардт, руководитель дирекции EAM корпорации «Галактика».

«Крупным заводам, особенно в непрерывном производстве, да и на других предприятиях с высокой загрузкой оборудования, необходимо оптимизировать свои затраты на эксплуатацию, при ограниченных лимитах понимать какие работы надо выполнять в первую очередь и где будет максимальная эффективность затрат на ремонты. Решение «Галактика EAM» позволяет, основываясь на оценке техсостояния, выделении наиболее критичного оборудования, вероятности отказов и рисков последствий простоев, не тратить огромные средства на поддержание работоспособности производства», - отметил Александр Бургардт.

В своем выступлении член корпорации «Галактика» Антон Мальков рассказал, что для рынка необходим инструмент в виде цифровой индустриальной платформы по организации сквозного цифрового взаимодействия всех участников управления полным жизненным циклом сложных изделий (заказчик, холдинги, головное предприятие, кооперант) на всех уровнях управления (отрасль, предприятие, рабочее место).

Данный инструмент позволит объединить и интегрировать лучшие отечественные цифровые решения и предложить их промышленности в виде национальных сервисов, таких как сервис управления производственными программами и межзаводской кооперацией, а также биржу технологий и мощностей предприятий промышленности.

В завершении сессии Алексей Беляков, вице-президент, представляющий кластер передовых производственных технологий Фонда Сколково, поделился влиянием цифровой трансформации на операционную и финансовую эффективность предприятий, а также рассказал о методах поддержки портфельных компаний Сколково.