В рамках промышленной выставки ИННОПРОМ-2021 состоялась сессия Минпромторга России с участием предприятий-участников промышленных кластеров и органов государственной власти регионов. На встрече обсуждалось повышение устойчивости межрегиональных производственных цепочек через механизм промышленных кластеров.

В ходе сессии выступил Глава Республики Чувашия Олег Николаев, который сообщил о проводимой в регионе работе по развитию производственной кооперации между предприятиями.

Кластерная поддержка по постановлению № 41 универсальна и позволяет стимулировать предприятия к созданию и наращиванию производства стратегически важной компонентной базы на территории Российской Федерации для разных отраслей промышленности,

- отметил Олег Николаев.

Генеральным директором UMATEXGroup Александром Тюниным были подведены предварительные итоги реализации совместного кластерного проекта строительства завода по производству ПАН-прекурсора мощностью 5000 тонн на территории ОЭЗ «Алабуга» (Республика Татарстан).

По линии Минпромторга России мы получили государственную поддержку в размере 280,6 млн рублей на строительство завода. Проект решает задачу локализации в России полной цепочки производства композитных материалов, гарантирует бесперебойность производства конкурентного по цене и качеству исходного сырья для углеволокна и изделий из композитов (от хоккейных клюшек до крыльев самолетов),

- сообщил Александр Тюнин.

Еще в апреле Правительство Российской Федерации утвердило новый порядок конкурсного отбора и финансирования проектов промышленных кластеров. Ключевыми изменениями стало ограничение размера субсидий на один проект. Также закрепляются обязательства по внебюджетным инвестициям и ограничение срока начала реализации проекта. Кроме того, унифицируются критерии оценки рисков проектов и закрепляется адресный характер поддержки стратегически важных комплектующих из отраслевых планов импортозамещения Минпромторга России.

Реализуемая Правительством кластерная политика позволяет повысить хозяйственную безопасность национальной экономики за счет обеспечения производства и стабильности поставок на внутренний рынок сырья и компонентов как для традиционных отраслей промышленности, так и для принципиально новых для нашего рынка сегментов. В 3 квартале текущего года состоится конкурсный отбор проектов для предоставления господдержки, и мы рассчитываем увидеть совместные проекты также от новых промышленных кластеров,

- сообщил представитель Департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга России.