В областной столице начался монтаж новых световых опор по улице Возрождения - на участке от улицы Ярославской до Петина. Работы проводятся на средства областной программы «Цифровизация городского хозяйства». Мэр Вологды Сергей Воропанов в ходе рабочего выезда рассказал о перспективах реализации этой программы.

«Благодаря поддержке Губернатора области Олега Кувшинникова мы получили средства на строительство новых линий освещения по программе цифровизации. Размер областной субсидии составляет около 6 миллионов рублей, - отметил Сергей Воропанов. - На эти средства мы строим участки уличного освещения общей протяженностью около километра на пяти улицах, где раньше светильников вообще не было. По этим работам уже заключен контракт. Также в список добавили 14 пешеходных переходов, где также будет сделано освещение. В ближайшее время объявим конкурсные процедуры. Это важнейшая работа, вопрос безопасности водителей и пешеходов».

Контракт на монтаж новых сетей освещения заключен с компанией «Энергостройсервис». На улице Возрождения, где начались работы, устанавливают 18 светодиодных светильников мощностью 120 Вт, что позволит дополнительно осветить участок протяженностью 600 метров.

Далее подрядчик приступит к установке светильников на участке по улице Возрождения - от улицы Костромской до улицы Новгородской; проезде от улицы Козленской к дому на улице Козленской, 125а; участке от Окружного шоссе до школы №26; участке от улицы Чернышевского до дома на улице Чернышевского, 112б, сообщает пресс-служба администрации Вологды.

«Ставим опоры, соответственно на них будут установлены новые светильники. Работы выполняем двумя бригадами в дневное время. Для безопасности пешеходов и водителей специалисты регулируют дорожное движение. Строительно-монтажные работы на всех объектах планируем закончить к середине августа», - говорит генеральный директор подрядной организации «Энергостройсервис» Игорь Яхричев.

Что касается освещения пешеходных переходов, то дополнительные светильники появятся по адресам: проспект Победы, 89, улицы Гагарина, 40, Горького, 129а, Козленская, 80, Конева, 15, Ленинградская, 115, Некрасова, 62, Панкратова, 78, Пушкинская, 43, Саммера, 28, Северная, 8, Челюскинцев, 17, Челюскинцев, 49, перекресток улиц Октябрьская - Авксентьевского.

«Взаимодействие городских властей, экспертов, депутатов в рамках городского проектного офиса по безопасности дорожного движения уже дает свои результаты. Мы точечно отрабатываем проблемы на конкретных участках. А поддержка Губернатора, в том числе и финансовая, позволяет идти вперед большими шагами. Такие колоссальные вложения в инфраструктуру города в целом и в уличное освещение в частности, позволят обеспечить еще большую безопасность пешеходов на дорогах», - сказал депутат вологодской городской Думы, представитель депутатского объединения «Единая Россия» Михаил Громов.

Напомним, что эти лишь часть работ по уличному освещению, которая будет выполнена в этом году. В рамках Градсовета депутаты фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании области выступили с предложением увеличить сумму на решение вопросов с дополнительным освещением областной столицы. Губернатор Олег Кувшинников идею одобрил, и Вологда получила из областного бюджета 20 миллионов рублей. На эти средства будет освещено дополнительно более десятка участков улиц.

Также в феврале 2021 года в ходе Публичного отчета мэр Вологды Сергей Воропанов анонсировал реализацию энергосервисного контракта. Это поэтапная замена более 10 тысяч натриевых светильников на более яркие и экономичные светодиодные.

Фото: пресс-служба администрации Вологды