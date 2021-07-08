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Новый терминал построят в аэропорту Мурманска в 2023 году

Новый терминал построят в аэропорту Мурманска в 2023 году

8 июля 2021, 09:24
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: ТАСС

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Новый современный терминал построят в аэропорту Мурманска в 2023 году. Как сообщил в Instagram губернатор Мурманской области Андрей Чибис, подписано соглашение с "Новапорт холдинг".

"Буквально полчаса назад подписали с "Новапорт Холдинг" соглашение о строительстве нового современного терминала с комфортным залом ожидания и телетрапами. Реализуем проект уже в 2023 году", - написал Чибис.

Глава региона отметил, что популярность Мурманской области у туристов растет, для чего требуется развитие аэропорта. "Учитывая стремительно растущую популярность нашего региона у туристов, максимальную пропускную способность увеличим до 600 человек в час. И к 2030 [году] планируем выйти на 2,4 млн пассажиров в год", - добавил он.

"Новапорт холдинг" является собственником аэропорта Мурманска. Аэропорт расположен в 24 км от областного центра Мурманской области. Аэропортовая инфраструктура представлена пассажирским терминалом с пропускной способностью около 200 пассажиров в час на вылет. В рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года предполагается реализация проекта реконструкции аэродромного комплекса общей стоимостью более 3,4 млрд рублей.

Крупнейшая в России сеть региональных аэропортов России ООО "Новапорт холдинг" включает 16 аэропортов в таких городах, как Новосибирск, Тюмень, Челябинск, Пермь, Волгоград, Астрахань, Минеральные Воды, Владикавказ, Томск, Кемерово, Чита, Улан-Удэ, Мурманск, Калининград, Барнаул и Ставрополь.

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Источник: ТАСС

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