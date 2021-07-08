Около 1 млрд рублей дополнительно направят на проведение дорожных работ в Ставропольском крае в 2021 году. Выделенные деньги удалось сэкономить в результате проведения конкурентных закупочных процедур, сообщает в четверг Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края.

"Поправки в краевой закон о дорожном фонде позволят ежегодно привлекать на дорожные работы дополнительно около 1 млрд рублей, сэкономленных в результате проведения конкурентных закупочных процедур. Эти средства будут оперативно направляться муниципалитетам для приведения дорог местного значения в нормативное состояние", - цитирует пресс-служба министра дорожного хозяйства и транспорта региона Евгения Штепа.

Он уточнил, что в этом году в Ставропольском крае планируется привести в нормативное состояние более 600 км дорожного полотна, более 300 км из них - местные дороги. При этом с начала года дорожным службам уже удалось завершить ямочный ремонт в более 30 муниципалитетах края, запустить движение по отремонтированному путепроводу в Невинномысске. На днях в Ставрополе также притупили к ремонту дорог по улицам Тюльпановая и Бирюзовая, а также по проспекту Ивана Щипакина - на эти цели направлен 1 млрд рублей.

Дорожные работы в Ставропольском крае ведутся в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", который включает в себя три региональные программы "Дорожная сеть", "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Ставропольского края" и "Безопасность дорожного движения", а также госпрограммы Ставропольского края "Развитие транспортной системы". В 2020 году объем дорожного фонда Ставрополья составлял 10,3 млрд рублей, в 2021 году он уже достиг рекордной для края отметки в 12,6 млрд рублей.