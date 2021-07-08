Помогите ДКС стать лучше

Как вы знаете, компания ДКС всегда ориентируется на запросы и потребности клиентов и строит свою работу так, чтобы сотрудничество с нами было удобным. Поделитесь своим мнением и помогите компании стать лучше!

В компании подготовили небольшой опрос: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcdldZyDFJmPy1gLjzbkrvceIon5pe7_usMznG­otb5tnf83Q/viewform

Его прохождение займет меньше 5 минут, а ответы помогут улучшить сервис и качество работы для вас.

В полностью анонимном опросе может принять участие любой клиент компании. Вся информация, полученная от клиентов, будет использована исключительно внутри компании и не попадет к третьим лицам. Опрос поможет нам составить более точное представление о клиентах и основных критериях, по которым они выбирают кабеленесущие системы.

Заранее благодарим каждого, кто готов потратить несколько минут, чтобы помочь компании ДКС стать лучше!