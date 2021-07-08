Помогите ДКС стать лучше

Весь технический прогресс сейчас за Китаем.
8 июля 2021, 09:36
Рубрика: Компании
Метки: ДКС, DKC
Отрасль: Электротехника
Как вы знаете, компания ДКС всегда ориентируется на запросы и потребности клиентов и строит свою работу так, чтобы сотрудничество с нами было удобным. Поделитесь своим мнением и помогите компании стать лучше!
В компании подготовили небольшой опрос: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcdldZyDFJmPy1gLjzbkrvceIon5pe7_usMznGotb5tnf83Q/viewform
Его прохождение займет меньше 5 минут, а ответы помогут улучшить сервис и качество работы для вас.
В полностью анонимном опросе может принять участие любой клиент компании. Вся информация, полученная от клиентов, будет использована исключительно внутри компании и не попадет к третьим лицам. Опрос поможет нам составить более точное представление о клиентах и основных критериях, по которым они выбирают кабеленесущие системы.
Заранее благодарим каждого, кто готов потратить несколько минут, чтобы помочь компании ДКС стать лучше!
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