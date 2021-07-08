Пулковскую улицу осветят 44 светодиодных светильника

В Московском районе началась реконструкция наружного освещения на Пулковской улице, которая расположена между улицей Орджоникидзе и Звездной улицей, недалеко от станции метро «Звездная».

На сегодняшний день на объекте ведется разработка кабельных канализаций, бетонирование фундаментов под опоры освещения. Затем начнется установка новых опор, светильников. После устройства современного освещения начнется демонтаж старого светотехнического оборудования: железобетонных опор, устаревших светильников, сетей электроснабжения. Вместо воздушных линий будут проложены кабельные в земле, скрытые от глаз прохожих.

Вдоль Пулковской улицы протяженностью почти один километр будет смонтировано 44 современных светодиодных светильника на 34 металлических опорах освещения. С качественным светом на улице станет светлее, комфортнее и безопаснее. Новые светильники без ущерба нормативной освещенности позволят снизить потребление электроэнергии.

Безопасность и комфорт нахождения горожан на улицах Санкт-Петербурга по вечерам достигается применением качественного сертифицированного светотехнического оборудования. Светодиодные светильники - самый безопасный и экологически чистый вид освещения. Светодиодные светильники, оснащенные качественными драйверами, в отличие от натриевых ламп характеризуются лучшей цветопередачей, отсутствием световой пульсации.

Напомним, что в середине июня более 1150 современных светодиодных светильников по постоянной схеме подключены к электроснабжению в квартале 8-11-12 в границах улицы Варшавской, Ленинского проспекта, Новоизмайловского проспекта, Бассейной улицы, а также в квартале 13 в границах Московского проспекта, улиц Решетникова, Севастьянова, Благодатной. В 2021 году запланировано начать строительно-монтажные работы по устройству освещения в квартале 7-10, расположенном между улицами Бассейной, Кубинской, Краснопутиловской, Новоизмайловским проспектом, а также в Смоленском сквере, на Краснопутиловской и Звездной улицах.