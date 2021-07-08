Российские железные дороги и "Югорский лесопромышленный холдинг" договорились о восстановлении инфраструктуры одной из станций в Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа для бесперебойной перевозки грузов холдинга. Соответствующее соглашение подписали на международной промышленной выставке "Иннопром", которая проходит в Екатеринбурге с 5 по 8 июля, сообщили в пресс-службе Фонда развития Югры в среду.

"На полях международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге АО "Российские железные дороги" и АО "Югорский лесопромышленный холдинг" заключили соглашение о сотрудничестве. Соглашение направлено на развитие железнодорожных путей общего и не общего пользования на территории региона, в частности восстановление инфраструктуры железнодорожной станции "Соболиная" в Советском районе для обеспечения бесперебойной перевозки железнодорожным транспортом грузов Югорского лесопромышленного холдинга, в том числе при наращивании производственных мощностей подразделения "Югра-плит", - говорится в сообщении.

Также соглашение повысит уровень развития предпринимательской инициативы, конкуренции и привлечет инвестиции в развитие региона.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Фонда развития Югры, реконструкцию станции "Соболиная" планируется провести в ближайшие несколько лет. "К 2026 году", - сказал собеседник агентства.

"Югорский лесопромышленный холдинг" является участником рынка лесной и деревообрабатывающей промышленности России, занимается лесозаготовкой, производством и реализацией пиломатериалов, древесно-стружечных плит, на нем трудятся более 1 тыс. человек. "Югра-плит" входит в состав ЮЛХ и является крупнейшим производителем ДСП в Югре. Предприятия "Югорского лесопромышленного холдинга" (от заготовки древесины до отправки готовой продукции) являются одними из крупнейших клиентов Свердловской железной дороги.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит с 5 по 8 июля в Екатеринбурге в 11-й раз. Порядка 12 тыс. российских и международных участников соберутся, чтобы в прикладном бизнес-формате поделиться опытом и обсудить гибкую адаптацию промышленности в условиях кризиса, вызванного пандемией. По данным организаторов, выставку посетят порядка 450 иностранных гостей из Германии, Великобритании, Японии, Индии, Канады, Таиланда, ЮАР, Словении, Чехии, Казахстана, Армении, Белоруссии и других стран. Всего 23 крупных зарубежных делегации. Самую большую привезет партнер выставки - Италия.