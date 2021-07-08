Воздушная линия электропередачи (ВЛ) является одним из ключевых объектов энергосистемы трех правобережных районов Саратовской области.

Участок от подстанции (ПС) Соцземледелие до ПС Казачка питает ПС 110/35/10 кВ «Соцземледелие» и «Барки», снабжающие электроэнергией 7 сел Балашовского района (население – около 2,5 тыс. жителей).

По ВЛ 35 кВ, отходящим от подстанций, электрическая энергия передается на центры питания 35/10 кВ «Новосельская» (Аркадакский район) и «Святославовка» (Самойловский район), обеспечивающие электроснабжение 15 населенных пунктов, в которых проживает более 5,5 тыс. человек.

Специалисты филиала ПАО «Россети Волга» – «Саратовские распределительные сети» заменили на линии электропередачи порядка 70 изоляторов, две стойки промежуточных железобетонных опор, участки провода и грозозащитного троса, переустановили 7 гасителей вибрации. С целью повышения надежности работы ВЛ и защиты птиц энергетики установили 36 птицезащитных устройств. Стоимость ремонтных работ составляет более 1,3 млн рублей.

Ремонт участка линии электропередачи выполняется в рамках реализации текущего годового плана эксплуатации, технического обслуживания и ремонтов филиала. Выполненные своевременно и качественно ремонтные работы позволят повысить надежность функционирования электросетевого объекта и обеспечить стабильное электроснабжение потребителей.