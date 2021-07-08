Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А.Г. Ромашина улучшило характеристики вакуумной напылительной установки, предназначенной для исследовательских и производственных целей. Инженерные и программные решения, реализованные специалистами предприятия, позволили создавать металлооптические конструкции с числом слоев более 200, при толщине каждого слоя, близкой к молекулярной – 0,25-0,3 нм.

Комплекс разработанных ОНПП «Технология» инженерно-технических решений обеспечивает высокую скорость процесса нанесения слоев металла на изделия остекления, при их максимальной воспроизводимости, значительно повышая качественные характеристики многослойных оптических покрытий. Достигнутый уровень позволяет создавать сверхсложные интерференционные покрытия, востребованные в производстве высококачественных светофильтров, оптоволоконных линий, лазерной техники и других перспективных образцов оптической техники. Сегодня на предприятии наносят на изделия конструкционной оптики антибликовые покрытия с интегральным коэффициентом отражения не более 0,5%, выпускают интерференционные и нейтральные светофильтры с пропусканием в строго заданном спектральном диапазоне.

Отдельным направлением является разработка и нанесение многофункциональных металлооптических покрытий для изделий остекления боевой авиации. Разработка ученых ОНПП «Технология» обеспечила экранирование экипажа самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-100 «Премьер» от излучения собственного радара, повысив при этом светопропускаемость стекол кабины пилота до 65-70%. На предыдущем поколении летающих радаров этот показатель не превышал 30%. Фонарь кабины истребителя пятого поколения, наряду со снижением заметности самолета на экранах радаров, защищает пилота от различных негативных внешних факторов, вплоть до светового излучения ядерного взрыва.

Фото: ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина