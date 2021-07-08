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В России построят два инновационных ледокола проекта 23620

В России построят два инновационных ледокола проекта 23620

8 июля 2021, 16:45
Рубрика: Контракты
Метки: СУДОСТРОЕНИЕ
Отрасль: Машиностроение 
Источник: naked-science.ru

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ОССЗ победил в конкурсе на постройку двухтопливных ледоколов проекта 23620 для «Росморпорта». Цена контракта — 18,5 миллиарда рублей. Сдача судов состоится до 2024-го

«Росморпорт» объявил конкурс на постройку двух ледоколов весной. Заявку на него подал только ОССЗ. Ее признали соответствующей требованиям.

Технический проект судна проекта 23620 «Балтсудопроект» разработал в прошлом году. Это первый в России ледокол, который может работать на сжиженном природном газе (СПГ). Кроме того, проект 23620 будет первым в мире ледоколом на СПГ, получившим систему динамического позиционирования DYNPOS-2.

Мощность судна — 12-14 мегаватт. Ледокол проекта 23620 имеет длину 95,6 метра и ширину 22,5 метра. Ледопроходимость составляет полтора метра, скорость полного хода — 16 узлов (30 километров в час). Экипаж/спецперсонал — 22/12 человек. На борту, помимо прочего, есть конференц-зал и спортивный комплекс.

Новые ледоколы обеспечат круглогодичную работу замерзающих российских портов и сменят суда, которые выработали срок службы. Судно может похвастаться неограниченным районом плавания с обеспечением круглогодичной эксплуатации в Балтийском, Баренцевом, Белом и других морях. Эксплуатация в морях Северного Ледовитого океана возможна в осенне-летний период.

В 2020-м состоялось знаковое для страны событие: на предприятии «Звезда» приступили к строительству головного ледокола проекта 10510 «Лидер», который станет мощнейшим атомным ледоколом в мире. Всего должны построить три таких судна.

Кроме того, в прошлом году официально ввели в строй новый российский ледокол «Арктика» проекта 22220. Ледоколы этого типа будут обслуживать Северный морской путь и проводить различные экспедиции в Арктике. Благодаря переменной осадке они способны одинаково эффективно действовать как в условиях глубокой воды, так и на мелководье.

Фото: Модель двухтопливного ледокола проекта 23620 / ©sudostroenie

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Источник: naked-science.ru

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