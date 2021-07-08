В Нижнем Тагиле (Свердловская область) до конца года планируют завершить все работы на мосту через Нижнетагильский пруд. Объект введут в эксплуатацию досрочно - в августе 2022 года. О реализации проекта, который также предусматривает возведение двух путепроводов через Свердловское шоссе и железную дорогу, рассказал порталу «ДорИнфо» представитель генерального подрядчика, руководитель проекта ООО «АльмакорГруп» Вячеслав Назаров.

В рамках работ специалисты возвели все опоры основного моста. Собрано 2120 тонн металлоконструкций пролетного строения из 4300. Это половина всего моста. Пролет надвинут на 155 метров. В настоящее время компания выполняет работы на левом берегу - укладывает дорожное полотно, уже заасфальтировано порядка 800 метров. На тротуарах и велодорожках по левому берегу рабочие установили бордюры. Кроме того, на объекте смонтировали ливневые очистные сооружения - левобережные и правобережные.

На правом берегу специалисты выполнили насыпь перед Свердловской железной дорогой. В общей сложности там уложено порядка 500 тыс. кубометров скального грунта. Подготовлена левая полоса под асфальтирование. Также компания сделала половину работу по ливневой канализации, установила дождеприемники и магистральные колодцы.

На объекте монтируют опоры путепровода через железную дорогу. На 10 июля запланирован монтаж балок пролетного строения. «20 числа будем перекрываться через железную дорогу, монтировать балки», - сообщил Вячеслав Назаров.

Кроме того, в рамках работ специалисты отсыпали полностью клеверную развязку перед Свердловским шоссе и за Свердловским шоссе, смонтировали все балки и все опоры путепровода через шоссе.

«До конца года мы планируем полностью закончить работы по мосту. Уложить по всей дороге нижний слой асфальта. Установить БКТП, установить опоры освещения. Закончить работы на путепроводе через Свердловское шоссе и железную дорогу», - рассказал руководитель проекта.

Напомним, что недавно на Нижний Тагил обрушились сильные дожди. В результате непогоды были подтоплены дороги. Портал «ДорИнфо» поинтересовался у спикера - не повлияли ли осадки на строительство моста, какие решения были приняты в рамках реализации проекта.

«Внесены некоторые коррективы. Ведем геодезические работы, наблюдения - как поведет себя насыпь, как поведет себя клеверная развязка. Но в целом, я считаю, что дожди не повлияли», - сказал Вячеслав Назаров.

По словам руководителя проекта, объект планируется сдать досрочно - в августе 2022 года к 300-летию Нижнего Тагила. Контракт заканчивается 30 ноября 2022 года.

Напомним, что контракт на строительство моста через Нижнетагильский пруд был подписан между МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» и ООО «АльмакорГруп» в январе 2020 года. Стоимость работ составляет 3,98 млрд рублей.