Адыгейский филиал компании «Россети Кубань» принял на техническое обслуживание пять комплектных трансформаторных подстанций и шесть воздушных линий электропередачи общей протяженностью 8 км. Бесхозяйные энергобъекты расположены в Майкопе, Гиагинском, Майкопском, Шовгеновском районах Республики Адыгея и Белореченском районе Краснодарского края.

Энергетики привели брошенное собственниками оборудование в надлежащее техническое состояние, обеспечили возможность его безопасной эксплуатации. На сегодняшний день семь энергообоъектов прошли регламентные процедуры и приняты на баланс предприятия. В отношении остальных ведется необходимая работа.

Адыгейские электрические сети уделяют особое внимание консолидации сетей, расположенных в зоне своего присутствия. Филиал принимает на баланс энергообъекты, которые числятся у организаций и частных лиц, неспособных обеспечить их качественную эксплуатацию и ремонт. Изношенные сети регулярно становятся причиной аварийных ситуаций в сетевом комплексе и являются одной из главных причин снижения качества электроснабжения и роста потерь электроэнергии.

Одно из главных преимуществ консолидации – возможность установки единых тарифов на передачу электроэнергии и технологическое присоединение. Это позволяет не только создать условия для развития энергетического комплекса, но и делает процедуру техприсоединения простой и прозрачной. В результате существенно повышается уровень жизни, а также темпы развития малого и среднего предпринимательства.

Консолидация бесхозяйных электросетевых активов осуществляется в строгом соответствии с действующим законодательством (ст. 225, 226 и 234 Гражданского кодекса РФ, Федеральный закон от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике»).