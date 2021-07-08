ТК РНК СИГРЭ информирует:

1. О создании в рамках исследовательского комитета (SC):

B2 - новой рабочей группы (WG) TOR-WG B2.85_Emergency Restoration Systems for Overhead Lines - Guide for Design, Planning and Installation.

C6 - новой рабочей группы (WG) TOR-WG C6.44_Nodal Value of Distributed Renewable Energy Generation.

2. С общей информацией, формами и образцами документов, необходимых для принятия решения о членстве в WGs, можно ознакомиться по ссылке.

3. Количество членов WGs от одной страны ограничено и составляет 1 эксперт от страны, имеющий опыт работы + 1 эксперт-представитель молодежной аудитории специалистов.

4. С контактными данными Представителей РНК СИГРЭ в соответствующих SCs, которым необходимо направить подготовленные документы, можно ознакомиться в таблице по ссылке.

5. Контактные данные Председателей и Секретарей соответствующих SCs, которым Представитель РНК СИГРЭ, после согласования с ТК РНК СИГРЭ, передаст подготовленные кандидатами документы:

SC B2 Chairperson: Herbert LUGSCHITZ , herbert.lugschitz@apg.at

SC B2 Secretary: Wolfgang TROPPAUER, wolfgang.troppauer@mosdorfer.com

SC С6 Chairperson: Christine SCHWAEGERL, christine.schwaegerl@hs-augsburg.de

SC С6 Secretary: JOOS Geza, geza.joos@mcgill.ca

Окончательное решение о принятии кандидатов в качестве членов WGs будет приниматься Председателями соответствующих исследовательских комитетов (SCs) СИГРЭ, о котором будет сообщено по эл. почте кандидата.