 
Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

Продолжается регистрация участников и спикеров на семинар НИК D2 РНК СИГРЭ по ИТ для цифровой электроэнергетики

Продолжается регистрация участников и спикеров на семинар НИК D2 РНК СИГРЭ по ИТ для цифровой электроэнергетики

8 июля 2021, 14:45
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, НИК D2, ОНЛАЙН
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: РНК СИГРЭ

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 3 мин
367

Национальный исследовательский комитет (НИК) D2 РНК СИГРЭ приглашает специалистов и экспертов отрасли 15 июля 2021 г. в 11:00 (мск) принять участие в семинаре «Информационные технологии и телекоммуникации в создании цифровой электроэнергетики: драйверы, решения, возможности и риски с учетом опыта СИГРЭ». Семинар состоится в формате онлайн-конференции.

Чтобы зарегистрироваться на вебинар, заполните электронную форму на сайте http://d2.cigre.ru/registration-for-the-seminar-on-it-for-digital-electricity/.

Вебинар пройдет под эгидой Российского национального комитета СИГРЭ, одного из крупнейших коллективных членов СИГРЭ, глобального сообщества экспертов по электроэнергетическим системам. Свое участие в вебинаре уже подтвердили:

  • Генгринович Е. Л., АО «Инфотекс», с докладом об информационной безопасности в интеллектуальных системах учета;
  • Хозяинов М. А., ООО «Систел», с докладом по технологии перехода от автоматизированного к непрерывно-рекомендательному диспетчированию схемы сети среднего напряжения;
  • Хальясмаа А. И., УрФУ, с докладом о разработке интеллектуальных киберфизических систем для диагностики состояния оборудования;
  • Матренин П. В., НГТУ, с презентацией по применению алгоритмов компьютерного зрения для выявления дефектов высоковольтного оборудования;
  • Литвинов П. В., Нестеров С. А., ГК «РТСофт», с докладом по современным технологиям обработки данных как фактору цифровой трансформации в энергетике;
  • Непша Ф. С., Андриевский А. А.,  ООО «ИНТЭЛАБ»,  с презентацией по применению онтологического подхода при формировании цифровых двойников для объектов управления интеллектуальной распределенной энергетики;
  • Туркина О. В., Волтов И. П., АО «ФИЦ», с докладом по реализации системы поддержки принятия решений для выявления неучтенного потребления электроэнергии с использованием методов машинного обучения.

В рамках семинара будут рассмотрены следующие актуальные темы:

  1. Стратегия и тактика перехода к цифровой энергетике.
  2. Особенности создания систем управления, передачи и обработки информации в энергосистемах.
  3. Решения по информационной безопасности в составе АСУТП объектов управления.

Участие в вебинаре бесплатное, однако в соответствии с правилами СИГРЭ доклады, представляемые на мероприятиях ассоциации, не должны иметь рекламный характер.

Подробнее о мероприятии вы можете узнать на сайте www.d2.cigre.ru, по электронной почте d2_info@cigre.ru, а также по телефону +7(495)967-15-05, доб. 1168.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: РНК СИГРЭ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики РНК СИГРЭ
Приглашаем к работе в новых рабочих группах Исследовательских комитетов СИГРЭ B2 и C6 08.07.2021
Приглашаем к работе в новых рабочих группах Исследовательских комитетов СИГРЭ B2 и C6
Напоминаем: идет регистрация участников Сессий СИГРЭ 2021-2022 гг. 02.07.2021
Напоминаем: идет регистрация участников Сессий СИГРЭ 2021-2022 гг.
РНК МИРЭС приглашает принять участие в вебинаре 02.07.2021
РНК МИРЭС приглашает принять участие в вебинаре "Гуманизация энергетики в контексте энергетического ...
Приглашаем принять участие в онлайн-семинаре на тему сотрудничества в области энергетики в Северо-Во... 01.07.2021
Приглашаем принять участие в онлайн-семинаре на тему сотрудничества в области энергетики в Северо-Во...

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно