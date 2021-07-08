Национальный исследовательский комитет (НИК) D2 РНК СИГРЭ приглашает специалистов и экспертов отрасли 15 июля 2021 г. в 11:00 (мск) принять участие в семинаре «Информационные технологии и телекоммуникации в создании цифровой электроэнергетики: драйверы, решения, возможности и риски с учетом опыта СИГРЭ». Семинар состоится в формате онлайн-конференции.

Чтобы зарегистрироваться на вебинар, заполните электронную форму на сайте http://d2.cigre.ru/registration-for-the-seminar-on-it-for-digital-electricity/.

Вебинар пройдет под эгидой Российского национального комитета СИГРЭ, одного из крупнейших коллективных членов СИГРЭ, глобального сообщества экспертов по электроэнергетическим системам. Свое участие в вебинаре уже подтвердили:

Генгринович Е. Л., АО «Инфотекс», с докладом об информационной безопасности в интеллектуальных системах учета;

Хозяинов М. А., ООО «Систел», с докладом по технологии перехода от автоматизированного к непрерывно-рекомендательному диспетчированию схемы сети среднего напряжения;

Хальясмаа А. И., УрФУ, с докладом о разработке интеллектуальных киберфизических систем для диагностики состояния оборудования;

Матренин П. В., НГТУ, с презентацией по применению алгоритмов компьютерного зрения для выявления дефектов высоковольтного оборудования;

Литвинов П. В., Нестеров С. А., ГК «РТСофт», с докладом по современным технологиям обработки данных как фактору цифровой трансформации в энергетике;

Непша Ф. С., Андриевский А. А., ООО «ИНТЭЛАБ», с презентацией по применению онтологического подхода при формировании цифровых двойников для объектов управления интеллектуальной распределенной энергетики;

Туркина О. В., Волтов И. П., АО «ФИЦ», с докладом по реализации системы поддержки принятия решений для выявления неучтенного потребления электроэнергии с использованием методов машинного обучения.

В рамках семинара будут рассмотрены следующие актуальные темы:

Стратегия и тактика перехода к цифровой энергетике. Особенности создания систем управления, передачи и обработки информации в энергосистемах. Решения по информационной безопасности в составе АСУТП объектов управления.

Участие в вебинаре бесплатное, однако в соответствии с правилами СИГРЭ доклады, представляемые на мероприятиях ассоциации, не должны иметь рекламный характер.

Подробнее о мероприятии вы можете узнать на сайте www.d2.cigre.ru, по электронной почте d2_info@cigre.ru, а также по телефону +7(495)967-15-05, доб. 1168.