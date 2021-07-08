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8 июля 2021, 14:45
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, НИК D2, ОНЛАЙН
Отрасль: Электроэнергетика
Национальный исследовательский комитет (НИК) D2 РНК СИГРЭ приглашает специалистов и экспертов отрасли 15 июля 2021 г. в 11:00 (мск) принять участие в семинаре «Информационные технологии и телекоммуникации в создании цифровой электроэнергетики: драйверы, решения, возможности и риски с учетом опыта СИГРЭ». Семинар состоится в формате онлайн-конференции.
Чтобы зарегистрироваться на вебинар, заполните электронную форму на сайте http://d2.cigre.ru/registration-for-the-seminar-on-it-for-digital-electricity/.
Вебинар пройдет под эгидой Российского национального комитета СИГРЭ, одного из крупнейших коллективных членов СИГРЭ, глобального сообщества экспертов по электроэнергетическим системам. Свое участие в вебинаре уже подтвердили:
В рамках семинара будут рассмотрены следующие актуальные темы:
Участие в вебинаре бесплатное, однако в соответствии с правилами СИГРЭ доклады, представляемые на мероприятиях ассоциации, не должны иметь рекламный характер.
Подробнее о мероприятии вы можете узнать на сайте www.d2.cigre.ru, по электронной почте d2_info@cigre.ru, а также по телефону +7(495)967-15-05, доб. 1168.
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