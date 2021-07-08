12-16 июля пройдет Международная конференция по квантовым технологиям ICQT-2021. Ее организаторами выступили Российский квантовый центр, Госкорпорация «Росатом» и Национальная квантовая лаборатория, партнерами мероприятия стали Российская академия наук, Сбербанк, Газпромбанк, Фонд «Росконгресс». Конференция включена в программу Года науки и технологий в России.

Крупнейшее в России мероприятие в области квантовых технологий впервые пройдет в онлайн-формате и соберет ведущих ученых из США, Канады, Китая, Германии, Великобритании, Франции, Австрии, Швейцарии, Дании, Нидерландов, Испании, Италии и Сингапура.

Программа конференции разделена на два блока: открытый день для широкой аудитории и закрытую научную часть, на которой международные эксперты представят собственные доклады. Ученые из разных стран обсудят, как развивать международные квантовые проекты, а стартапам – привлекать внешнее финансирование.

Ожидается, что с научными докладами выступят исследователи с мировым именем: один из лидеров в области квантовых вычислений на атомах Михаил Лукин, профессор Гарвардского университета Евгений Демлер, профессор университета Пердью Владимир Шалаев, профессор университета Базеля Даниэль Лосс и представители национальных квантовых программ: руководитель европейской программы развития квантовых технологий Quantum Flagship Томмазо Каларко, директор по исследованиям французского Национального центра научных исследований Бернард Жилль и другие.

15 июля пройдет открытый день ICQT, когда к высокоуровневым дискуссиям ученых смогут присоединиться зрители. Принять участие в открытом дне могут все желающие, предварительно зарегистрировавшись на официальном сайте. Участников ждет презентация квантовых вычислений и разбор их прикладного применения в финансовом секторе, логистике, медицине и фармацевтике. Среди участников - глава направления по разработке квантового компьютера и программного обеспечения Google Джулиан Келли, профессор и глава квантового центра Университета Дьюк (США), основатель и научный директор компании IonQ Крис Монро, директор по цифровизации Госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева и другие. Модератором выступит Руслан Юнусов, руководитель проектного офиса Госкорпорации «Росатом» по квантовым технологиям, глава Национальной квантовой лаборатории. Начало - в 17:00 (по московскому времени). Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться на сайте.