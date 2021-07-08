Весь технический прогресс сейчас за Китаем.
8 июля 2021, 13:30
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, ЧЕЧЕНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика
АО «Чеченэнерго» (под управлением «Россети Северный Кавказ») обеспечило технологическое присоединение к сетям компании первой в Чеченской Республике солнечной электростанции «Наурская».
Выданная «зеленому» объекту мощность составляет 4,5 МВт. Воздушная линия от СЭС «Наурская» подключена к одноименной подстанции напряжением 110/10 кВ. Запуск СЭС «Наурская» состоялся в конце июня этого года.
Отметим, что солнечная электростанция «Наурская» – это инвестиционный проект, реализованный в рамках Соглашения о сотрудничестве между Группой компаний «Хевел» и Правительством Чеченской Республики.
«Подключение к сетям компании новых социально значимых объектов, коим и является солнечная электростанция «Наурская», - в числе передовых задач, поставленных перед Оперштабом по развитию региональной электроэнергетики Главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. В будущем будут построены еще две СЭС в Гудермесском и Курчалоевском районах. Мы также приложим необходимые усилия и окажем поддержку для их полноценного ввода в строй», - отметил заместитель управляющего директора по реализации и развитию услуг АО «Чеченэнерго» Иса Кадиров.
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