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"Россети Северный Кавказ" выдали 4,5 МВт мощности первой в Чеченской Республике солнечной электростанции

АО «Чеченэнерго» (под управлением «Россети Северный Кавказ») обеспечило технологическое присоединение к сетям компании первой в Чеченской Республике солнечной электростанции «Наурская».

Выданная «зеленому» объекту мощность составляет 4,5 МВт.  Воздушная линия от СЭС «Наурская» подключена к одноименной подстанции напряжением 110/10 кВ. Запуск СЭС «Наурская» состоялся в конце июня этого года.

Отметим, что солнечная электростанция «Наурская» – это инвестиционный проект, реализованный в рамках Соглашения о сотрудничестве  между Группой компаний «Хевел» и Правительством Чеченской Республики.

«Подключение к сетям компании новых социально значимых объектов, коим и является солнечная электростанция «Наурская», - в числе передовых задач, поставленных перед Оперштабом по развитию региональной электроэнергетики Главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. В будущем будут построены еще две СЭС в Гудермесском и Курчалоевском районах. Мы также приложим необходимые усилия и окажем поддержку для их полноценного ввода в строй», - отметил заместитель управляющего директора по реализации и развитию услуг АО «Чеченэнерго» Иса Кадиров.

 

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Источник: Россети Северный Кавказ

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