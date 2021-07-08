АО «Чеченэнерго» (под управлением «Россети Северный Кавказ») обеспечило технологическое присоединение к сетям компании первой в Чеченской Республике солнечной электростанции «Наурская».

Выданная «зеленому» объекту мощность составляет 4,5 МВт. Воздушная линия от СЭС «Наурская» подключена к одноименной подстанции напряжением 110/10 кВ. Запуск СЭС «Наурская» состоялся в конце июня этого года.

Отметим, что солнечная электростанция «Наурская» – это инвестиционный проект, реализованный в рамках Соглашения о сотрудничестве между Группой компаний «Хевел» и Правительством Чеченской Республики.