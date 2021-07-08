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"Россети Сибирь" представляют на международном форуме свой опыт использования быстровозводимой опоры

Россети Сибирь представляют на международном форуме свой опыт использования быстровозводимой опоры

8 июля 2021, 12:15
Рубрика: Инновации
Метки: РОССЕТИ СИБИРЬ, ИННОВАЦИИ, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Сибирь

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В эти дни в Санкт-Петербурге при поддержке ПАО «Россети» проходит VIII международная научно-практическая конференция «Опоры и фундаменты для умных сетей: инновации в проектировании и строительстве». С докладом по эффективному использованию быстровозводимых опор ЛЭП выступили специалисты компании «Россети Сибирь».

В основе доклада начальника управления технической политики департамента технологического развития, инноваций, энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Сибирь» Сергея Дубенко – материалы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) компании по разработке новых конструкций быстровозводимой опоры для проведения аварийно-восстановительных работ на ЛЭП 35-110 кВ.

«Россети Сибирь» обеспечивают надежное электроснабжение потребителей, снижая количество и продолжительность технологических нарушений. Общая протяженность линий электропередачи в регионах присутствия – 48,7 тысяч км, часть их (более 9 тысяч км) проходит в труднодоступной местности со сложными климатическими условиями. Причинами отключений являются в основном шквалистый ветер, грозы, разливы рек. В таких условиях снижение времени ликвидации повреждений становится одной из основных задач.

Для восстановления поврежденного участка ЛЭП требуются значительные трудозатраты, спецтехника для доставки материалов и проведения работ. При установке опор энергетики используют специализированный транспорт, грузоподъёмные механизмы, бурильные машины, привлекают большое число персонала.

Для сокращения сроков ликвидации нарушений на ЛЭП в труднодоступной местности, специалисты «Россети Сибирь» разработали временные опоры, которые доставляются и монтируются в максимально короткие сроки без применения спецтехники. Это позволяет сократить продолжительность аварийно-восстановительных работ, снизить недоотпуск электроэнергии, быстрее восстановить электроснабжение потребителей, обеспечить проведение ремонта стационарных опор без отключения линии целиком на время ремонта.

В 2018 году такая опора использовалась при ликвидации нарушения в Алтайском крае. При подъёме уровня воды в реке Ануй оказалась подтоплена часть ЛЭП 110 кВ, вода вымыла грунт у основания опоры, и та упала. Без электричества остались шесть сел Усть-Калманского района. Спецтехника к месту падения опоры по размытым дорогам подъехать не могла. Благодаря компактности быстровозводимой опоры в транспортном состоянии, бригада в кратчайшие сроки доставила ее к месту монтажа и безо всякой техники установила на заболоченном участке. Электроснабжение было восстановлено. После окончания паводка и восстановления подъездных путей эту опору демонтировали и возвратили на склад, а на ее месте установили стационарную железобетонную опору.

Успешное применение быстровозводимой опоры на Алтае – подтверждение в условиях реальной чрезвычайной ситуации заявленных характеристик и преимуществ опоры аварийного резерва. В настоящее время по заказу «Россети Сибирь» изготовлено 48 быстромонтируемых опор для «дочек» ПАО «Россети» и предприятий нефтегазового комплекса.

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Источник: Россети Сибирь

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