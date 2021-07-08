В Челябинске хозяйственное партнерство «Конгресс-холл» будет заниматься созданием метротрамвая. Так, организация выступает заказчиком в торгах по выбору подрядчика на выполнение комплекса работ по созданию документации по обоснованию инвестиций строительства линии скоростного транспорта. Информация об этом опубликована на официальном сайте хозпартнерства.

Согласно документам, торги пройдут в форме конкурентных переговоров. Заявки на участие в них принимаются с 5 до 12 июля. Выполнить работы победитель должен не позднее мая 2022 года.

Учредителем хозяйственного партнерства «Конгресс-холл» является министерство имущества Челябинской области. Ведомству принадлежит 99,97% доли уставного капитала компании. Еще 0,03% у АО «Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки». партнерство было создано для строительства общественного делового центра на набережной реки Миасс в центре Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС, которые в итоге не состоялись. Строительство объекта, стоимость которого по последним данным составляет 24 млрд руб., заморожено на начальной стадии, так как властям не удалось найти инвестора.

Создание метротрамвая в Челябинске оценивается в 45-46 млрд руб. На его строительство власти региона рассчитывают получить инфраструктурный бюджетный кредит.