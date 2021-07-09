 
Цифровая революция

Бизнес-акселератор Росатома начинает отбор проектов в новый цикл акселерационной программы

Бизнес-акселератор Росатома начинает отбор проектов в новый цикл акселерационной программы

9 июля 2021, 12:35
Рубрика: Цифровая революция
Метки: РОСАТОМ, ТВЭЛ
Отрасль: Электротехника 
Источник: Госкорпорация "Росатом"

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 3 мин
308

Бизнес-акселератор Росатома (АО «ТВЭЛ-КЦ», входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») объявляет новый цикл акселерационной программы, в ходе которой будут отобраны лучшие технологические проекты в области приоритетных направлений развития неядерного бизнеса.

Первый этап акселерации длится три месяца - за это время участники изучат маркетинговую составляющую своего проекта, найдут свой рынок сбыта, сформируют уникальное ценностное предложение. К каждой команде прикрепляется опытный проектный консультант, а сами консультации проходят в онлайн и офлайн-режимах. Цикл задач распределяется на неделю и включает в себя постановку, проверку и прием результатов.

В ходе программы участникам будет доступна экспертиза и поддержка проектов: консультации технических экспертов Росатома, менторская поддержка от институтов развития, фондов и лидеров рынка. Также для них организовываются встречи с промышленными партнерами.

Участники акселератора могут претендовать на финансовую поддержку в виде заработной платы для команды проекта, также компенсации затрат на командировки к потенциальным заказчикам (в рамках утвержденных лимитов).

Проекты, прошедшие акселерацию в зависимости от степени зрелости, получат поддержку от бизнес-заказчиков: инвестиции на прототип (опытную партию), поиск технологического партнера или вложения в масштабирование бизнеса.

Поиск проектов ведется по пятнадцати направлениям:

  • Металлургия;
  • Технологии альтернативной энергетики;
  • ТЭК;
  • Аддитивные технологии;
  • Химия;
  • Станкостроение;
  • Робототехника;
  • Приборостроение;
  • Цифровое моделирование; 
  • Медицина-приборостроение, медицина;
  • Лазерные технологии;
  • Крупные электромашины и электроизоляционные материалы;
  • Силовая электроника;
  • Сверхпроводящие материалы.

Подать заявку можно до 13 августа 2021 года на сайте: https://ih.rosatom.ru/

Для справки:

Бизнес-акселератор Росатома - АО «ТВЭЛ-КЦ» (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») ориентирован на поиск, отбор и развитие лучших инновационных проектов в области приоритетных направлений развития неядерного бизнеса Госкорпорации «Росатом». Акселерационная программа должна помочь не только найти и эффективно профинансировать разработку и запуск новых продуктов, но и выявить наиболее перспективные технологии для приоритетного инвестирования в рамках развития новых бизнесов. Подробная информация: https://ih.rosatom.ru

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Госкорпорация "Росатом"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Цифровая революция
Компания 09.07.2021
Компания "Россети Сибирь" представит на научном форуме свой опыт использования быстровозводимой опор...
Системный оператор впервые внедрил цифровую систему мониторинга запасов устойчивости в ОЭС Средней В... 08.07.2021
Системный оператор впервые внедрил цифровую систему мониторинга запасов устойчивости в ОЭС Средней В...
На ИННОПРОМ обсудили российские решения для цифровизации промышленности 08.07.2021
На ИННОПРОМ обсудили российские решения для цифровизации промышленности
08.07.2021
"Пилотный" режим позволяет настроить эффективность механизмов управления спросом и при этом предупре...

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
RusCable LIve - Утильсбор в Казахстане, АЭК
+