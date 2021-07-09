Бизнес-акселератор Росатома (АО «ТВЭЛ-КЦ», входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») объявляет новый цикл акселерационной программы, в ходе которой будут отобраны лучшие технологические проекты в области приоритетных направлений развития неядерного бизнеса.

Первый этап акселерации длится три месяца - за это время участники изучат маркетинговую составляющую своего проекта, найдут свой рынок сбыта, сформируют уникальное ценностное предложение. К каждой команде прикрепляется опытный проектный консультант, а сами консультации проходят в онлайн и офлайн-режимах. Цикл задач распределяется на неделю и включает в себя постановку, проверку и прием результатов.

В ходе программы участникам будет доступна экспертиза и поддержка проектов: консультации технических экспертов Росатома, менторская поддержка от институтов развития, фондов и лидеров рынка. Также для них организовываются встречи с промышленными партнерами.

Участники акселератора могут претендовать на финансовую поддержку в виде заработной платы для команды проекта, также компенсации затрат на командировки к потенциальным заказчикам (в рамках утвержденных лимитов).

Проекты, прошедшие акселерацию в зависимости от степени зрелости, получат поддержку от бизнес-заказчиков: инвестиции на прототип (опытную партию), поиск технологического партнера или вложения в масштабирование бизнеса.

Поиск проектов ведется по пятнадцати направлениям:

Металлургия;

Технологии альтернативной энергетики;

ТЭК;

Аддитивные технологии;

Химия;

Станкостроение;

Робототехника;

Приборостроение;

Цифровое моделирование;

Медицина-приборостроение, медицина;

Лазерные технологии;

Крупные электромашины и электроизоляционные материалы;

Силовая электроника;

Сверхпроводящие материалы.

Подать заявку можно до 13 августа 2021 года на сайте: https://ih.rosatom.ru/

Для справки:

Бизнес-акселератор Росатома - АО «ТВЭЛ-КЦ» (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») ориентирован на поиск, отбор и развитие лучших инновационных проектов в области приоритетных направлений развития неядерного бизнеса Госкорпорации «Росатом». Акселерационная программа должна помочь не только найти и эффективно профинансировать разработку и запуск новых продуктов, но и выявить наиболее перспективные технологии для приоритетного инвестирования в рамках развития новых бизнесов. Подробная информация: https://ih.rosatom.ru