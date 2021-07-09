Промышленность России: итоги июня 2021 года

ИПЕМ проанализировал итоги работы промышленного комплекса России в июне 2021 года. По оценкам института быстрый рост производства и спроса на промышленную продукцию продолжается, основной его причиной остается низкая база прошлого года. Тем не менее, по сравнению с докризисным 2019 годом индексы ИПЕМ тоже растут.

Индикаторы состояния производства и спроса на промышленную продукцию в России – индексы ИПЕМ-производство и ИПЕМ-спрос – в июне 2021 года значительно выросли: индекс производства – на 16,2% (+7,9% за период январь – июнь 2021 года к аналогичному периоду прошлого года), индекс спроса – на 9,0% (+1,8%) (здесь и далее – все процентные показатели относительно аналогичного периода 2020, если не указано иное). При сравнении с июнем 2019 года значения индексов также демонстрируют положительную динамику: индекс ИПЕМ-производство на 3,1%, индекс ИПЕМ-спрос – на 0,2%. О методологии расчета индексов – в справочной информации.

Продолжается рост спроса на продукцию добывающих отраслей: +14,5% (+2,6% за период январь – июнь 2021 года).

В июне 2021 года продолжила расти добыча нефти: +11,6% до 42,6 млн тонн, экспорт нефти также увеличился на 3,5% (18,9 млн тонн). Ожидается, что смягчение ограничений в рамках сделки ОПЕК+ позволит и дальше наращивать добычу.

В июне продолжили расти и экспортные поставки газа (на 21,7% к июню 2020 года). Основным фактором роста экспорта продолжает оставаться низкий уровень заполненности ПХГ в Европе на фоне роста спроса (43,1% в июне 2021 года). За период январь – июнь поставки газа в Германию выросли на 43,4%, в Италию – на 14,1%, во Францию – 15,1%, в Польшу – на 18,6%, в Румынию – на 264,0%, в Сербию – на 103,0%, в Турцию – на 209,3%.

В июне 2021 года экспортные поставки угля также продолжили расти. Основной рост экспорта приходится на страны Азии и Европы. Поставки российского угля растут как в Китай, который отказался от импорта из Австралии (обеспечивала до 50% всех поставок), так и в Европу. Росту поставок в Европу способствует снижение доступности газа на фоне восстановления экономической активности и роста спроса на электроэнергию, а также сокращение поставок угля из Колумбии. Цены и в Европе, и в Азии находятся стабильно на уровне выше 100 долл./т. На фоне роста популярности угля в Европе продолжают расти и цены квот на выбросы парниковых газов – чуть менее 58 евро/т СО 2 -экв. на начало июля (рост в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

Спрос на продукцию среднетехнологичных отраслей промышленности вырос в июне 2021 года на 8,0% к маю 2020 года (+3,9% за период январь – июнь 2021 года).

Внутренний спрос на черные металлы в июне 2021 года значительно вырос (+18,6%), а экспортные поставки снизились (-7,8%).

Спрос на цветные металлы в июне 2021 года со стороны внутреннего рынка также продолжил расти (+46,4%), поставки на внешний рынок продолжили падение (-0,7%). Спрос на химические и минеральные удобрения в июне 2021 года на внутреннем рынке увеличился на 7,1%, поставки на внешний рынок снизились на 3,7%.

Экспортные поставки цемента в июне 2021 года увеличились на 23,2%, внутренний спрос на цемент вырос на 10,0%. Динамика внутреннего спроса на цемент хорошо коррелирует с динамикой в строительстве. По данным Росстата в мае 2021 года объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», вырос на 7,7% относительно аналогичного периода прошлого года (+3,5% за период январь – май 2021 года).

Индекс спроса в высокотехнологичных отраслях в июне 2021 года сократился на 7,2% (-3,2% за период январь - июнь 2021 года). При этом отгрузка машиностроительной продукции на сети железных дорог в июне 2021 года выросла на 21,4% к аналогичному периоду прошлого года, в экспортном направлении – на 43,4%, поставки на внутренний рынок – на 19,3%. Производство легковых автомобилей по данным Росстата в мае 2021 года выросло в 2,2 раза (+51,4% за период январь – май 2021 года). По данным АЕБ продажи за период январь – июнь 2021 года увеличились на 36,9% к аналогичному периоду прошлого года (при сопоставлении с январём – июнем 2019 года объем продаж вырос на 5,1%).

«После резкого роста мировых цен на черные и цветные металлы правительства многих стран были вынуждены принять меры для защиты внутреннего рынка, – прокомментировал заместитель руководителя департамента исследований ТЭК ИПЕМ Евгений Рудаков. — Так, в России к пошлинам на экспорт лома чёрных металлов, действовавшим с начала года, с 31 августа добавятся экспортные пошлины на широкий ассортимент продукции чёрной и цветной металлургии. А Китай уже отказался с одной стороны от импортных пошлин, с другой стороны – от возврата НДС при экспорте. Поэтому именно в июле можно ожидать значительного роста экспорта из России, чтобы избежать действия пошлин. На этом фоне рост внутренних цен на уголь вслед за мировыми проходит практически незамеченным, хотя цены на основные марки энергического угля выросли по сравнению с прошлым годом более чем вдвое перед самой активной фазой подготовки к новому отопительному сезону».

Справочная информация:

Расчет индексов основывается на косвенных интегральных показателях, которые отличаются высокой достоверностью и оперативностью – потребление электроэнергии и погрузка грузов на железнодорожном транспорте.

В основу расчета индекса промышленного производства (ИПЕМ-производство) заложен тот факт, что электроэнергия является средством производства для любого промышленного процесса. Индекс рассчитан на основе данных об электропотреблении, структурированных по категориям потребителей, очищенных от факторов сезонности, влияния непромышленных потребителей и случайных температурных факторов.

Индекс спроса на промышленную продукцию (ИПЕМ-спрос) рассчитывается на базе оперативных данных о погрузке промышленных товаров на железнодорожном транспорте. Железнодорожным транспортом в России перевозится до 80% промышленных товаров и сырья, поэтому именно характеристика работы железнодорожного транспорта отражает совокупный показатель спроса на промышленную продукцию в экономике.

Об организации:

Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) – российский независимый исследовательский центр в сфере инфраструктурных и смежных отраслей экономики. Основан в 2005 году. Исследовательский коллектив Института включает 30 специалистов, среди которых 5 докторов и 5 кандидатов наук. За 15 лет работы выполнено более 500 научно-исследовательских работ. ИПЕМ активно работает в более чем 30 экспертных советах и рабочих группах органов власти, инфраструктурных компаний и отраслевых объединений. Дополнительную информацию об Институте можно найти на сайте www.ipem.ru.