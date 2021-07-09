 
Модернизация

​"Россети ФСК ЕЭС" установит микропроцессорные защиты на ключевом центре питания Абакана и Черногорска

​Россети ФСК ЕЭС установит микропроцессорные защиты на ключевом центре питания Абакана и Черногорска

9 июля 2021, 16:25
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ФСК ЕЭС, ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети ФСК ЕЭС

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«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») приступила к модернизации релейной защиты на крупнейшей в Хакасии подстанции напряжением 220 кВ «Абакан-районная». На энергообъекте смонтируют пять современных шкафов РЗА с интеграцией в существующую систему сбора и передачи информации. Это повысит надежность электроснабжения бытовых и промышленных потребителей городов Абакана и Черногорска с общим населением 242 тыс. человек. Объем инвестиций 20,55 млн рублей. Завершить работы планируется в 2021 году.

Защиты на базе микропроцессорных терминалов РЗА установят взамен выработавших свой ресурс микроэлектронных устройств. Новые устройства РЗА характеризуются быстродействием, чувствительностью к минимальным значениям аварийных параметров. Они обладают встроенными функциями самодиагностики, что повышает их надежность.

Современные защиты российского производства будут установлены на трех цепях ЛЭП 220 кВ «Абакан-районная — Абаканская» и первой цепи ЛЭП 220 кВ «Абакан-районная — Сора». Они обеспечат защиту линий электропередачи и подстанционного оборудования от коротких замыканий.

Установленная мощность подстанции 220 кВ «Абакан-районная» 400 МВА. Она обеспечивает выдачу мощности Абаканской ТЭЦ в энергосистему Республики Хакасии, питает гг. Абакан и Черногорск, в том числе самый крупный в Хакасии угольный разрез «Черногорский». 

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Источник: Россети ФСК ЕЭС

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