«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») приступила к модернизации релейной защиты на крупнейшей в Хакасии подстанции напряжением 220 кВ «Абакан-районная». На энергообъекте смонтируют пять современных шкафов РЗА с интеграцией в существующую систему сбора и передачи информации. Это повысит надежность электроснабжения бытовых и промышленных потребителей городов Абакана и Черногорска с общим населением 242 тыс. человек. Объем инвестиций 20,55 млн рублей. Завершить работы планируется в 2021 году.

Защиты на базе микропроцессорных терминалов РЗА установят взамен выработавших свой ресурс микроэлектронных устройств. Новые устройства РЗА характеризуются быстродействием, чувствительностью к минимальным значениям аварийных параметров. Они обладают встроенными функциями самодиагностики, что повышает их надежность.

Современные защиты российского производства будут установлены на трех цепях ЛЭП 220 кВ «Абакан-районная — Абаканская» и первой цепи ЛЭП 220 кВ «Абакан-районная — Сора». Они обеспечат защиту линий электропередачи и подстанционного оборудования от коротких замыканий.

Установленная мощность подстанции 220 кВ «Абакан-районная» 400 МВА. Она обеспечивает выдачу мощности Абаканской ТЭЦ в энергосистему Республики Хакасии, питает гг. Абакан и Черногорск, в том числе самый крупный в Хакасии угольный разрез «Черногорский».