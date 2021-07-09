АО «Марпосадкабель» на своей странице в Instagram сообщил о поставках гибкого шнура марки ШВВП для производства физиотерапевтического аппарата «ТГС», называемого Катушкой Мишина. Аппарат предназначен для проведения процедур вихревой медицины, который создает оздоровительный эффект резонансного воздействия на ткани организма человека электрическим полем.

"АО «Марпосадкабель» гордится тем, что вносит вклад в производство полезных медицинских аппаратов, дающих здоровье и жизнь людям. Компания всегда ставит в своем производстве курс на выпуск качественной кабельно-проводниковая продукции, предназначенной не только в электротехнической промышленности, но и в медицинской отрасли. И весьма успешно!" - сообщается на странице завода.