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Калужское ОННП "Технология" улучшит методы нанесения металлооптических покрытий

Калужское ОННП Технология улучшит методы нанесения металлооптических покрытий

9 июля 2021, 15:31
Рубрика: Инновации
Метки: ОПТИКА, ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ, МОДЕРНИЗАЦИЯ
Источник: gudvill.com

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ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина усовершенствовало технические характеристики вакуумной напылительной установки. Об этом сообщает инвестпортал.

Решения, которые предприятие применило в установке, позволяют создавать металлоконструкции с количеством слоев более 200 при почти молекулярной толщине каждого из них.

Это позволяет создавать сверхсложные покрытия, которые применяют в производстве оптоволоконных кабелей, световых фильтров, лазеров и другой оптики.

В настоящее время предприятие наносит на оптические приборы антибликовые слои, производят светофильтры, пропускающие в строго заданном диапазоне.

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Источник: gudvill.com

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