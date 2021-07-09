ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина усовершенствовало технические характеристики вакуумной напылительной установки. Об этом сообщает инвестпортал.

Решения, которые предприятие применило в установке, позволяют создавать металлоконструкции с количеством слоев более 200 при почти молекулярной толщине каждого из них.

Это позволяет создавать сверхсложные покрытия, которые применяют в производстве оптоволоконных кабелей, световых фильтров, лазеров и другой оптики.

В настоящее время предприятие наносит на оптические приборы антибликовые слои, производят светофильтры, пропускающие в строго заданном диапазоне.