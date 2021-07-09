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ООО "Томсккабель" продлена аккредитация ПАО "Россети"

ООО «Томсккабель» успешно пройдена процедура продления действия заключения аттестационной комиссии ПАО «Россети»:

• кабели силовые на напряжение 0,66 кВ и 1 кВ, выпускаемые ООО «Томсккабель» по ТУ 3500-020-59680332-2010 , ТУ 3500-021-59680332-2011
• самонесущие изолированные и защищенные провода для воздушных линий электропередачи, выпускаемые по ТУ 3553-016-59680332-2010.

Процесс аттестации заключается в установлении соответствия поставляемого оборудования техническим требованиям ПАО«Россети» и гарантирует поставку на объекты ПАО «Россети», продукцию проверенного качества от надежных поставщиков.

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Источник: ООО "Томсккабель"

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