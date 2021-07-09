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Прямой эфир RusCable Live - Утильсбор на кабель в Казахстане, АЭК, ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ, ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ

Прямой эфир RusCable Live - Утильсбор на кабель в Казахстане, АЭК, ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ, ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ

9 июля 2021, 10:39
Рубрика: Новости портала
Метки: МЕТАЛЛУРГИЯ 2021
Отрасль: Металлургия 
Источник: RusCable.Ru

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Время чтения ≈ 1 мин
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Прямой эфир RusCable Live 

Сегодня главная тема - это утильсбор и конкуренция в Казахстане. КЗ "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" запускает крутой проект с автопробегом, юбилей НП "Подольсккабель" и новости кабельного бизнеса.
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Ведущие эфира: Сергей Кузьминов (RusCable.Ru) и Евгения Амелехина (Kabel.FM)

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