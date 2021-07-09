Прямой эфир RusCable Live

Сегодня главная тема - это утильсбор и конкуренция в Казахстане. КЗ "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" запускает крутой проект с автопробегом, юбилей НП "Подольсккабель" и новости кабельного бизнеса.

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Ведущие эфира: Сергей Кузьминов (RusCable.Ru) и Евгения Амелехина (Kabel.FM)