АО «Транснефть-Верхняя Волга» совместно с Нижегородским областным центром крови им. Н.Я. Климовой провели очередную донорскую акцию «Энергия жизни».

Мероприятие состоялось в рамках благотворительной акции «45 добрых дел», приуроченной к 45-летию предприятия, отмечаемому в текущем году.

Процедуру проводила выездная бригада медиков на базе передвижного мобильного комплекса заготовки крови. В донорской акции приняли участие работники аппарата управления и Центра промышленной автоматизации АО «Транснефть-Верхняя Волга». Всего было собрано 17 литров крови. Многие добровольцы принимали участие в подобной акции уже не в первый раз.

В ходе мероприятия соблюдались все санитарные требования для нераспространения коронавирусной инфекции, использовались средства индивидуальной защиты.

По решению участников акции «Энергия жизни» средства, выделенные в качестве материальной компенсации каждому донору, будут направлены в фонд «Нижегородский онкологический научный центр».