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Работники АО "Транснефть-Верхняя Волга" приняли участие в донорской акции

Работники АО Транснефть-Верхняя Волга приняли участие в донорской акции

9 июля 2021, 13:17
Рубрика: Компании
Метки: ТРАНСНЕФТЬ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 
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АО «Транснефть-Верхняя Волга» совместно с Нижегородским областным центром крови им. Н.Я. Климовой провели очередную донорскую акцию «Энергия жизни».

Мероприятие состоялось в рамках благотворительной акции «45 добрых дел», приуроченной к 45-летию предприятия, отмечаемому в текущем году.

Процедуру проводила выездная бригада медиков на базе передвижного мобильного комплекса заготовки крови. В донорской акции приняли участие работники аппарата управления и Центра промышленной автоматизации АО «Транснефть-Верхняя Волга». Всего было собрано 17 литров крови. Многие добровольцы принимали участие в подобной акции уже не в первый раз.

В ходе мероприятия соблюдались все санитарные требования для нераспространения коронавирусной инфекции, использовались средства индивидуальной защиты.

По решению участников акции «Энергия жизни» средства, выделенные в качестве материальной компенсации каждому донору, будут направлены в фонд «Нижегородский онкологический научный центр».

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