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Шнейдер Электрик стала партнером проекта "Умное электричество" для подростков из детских домов и интернатов

Шнейдер Электрик стала партнером проекта Умное электричество для подростков из детских домов и интернатов

9 июля 2021, 12:04
Рубрика: Компании
Метки: Schneider Electric
Отрасль: Электротехника 
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Компания Schneider Electric, мировой лидер в предоставлении цифровых решений в области управления электроэнергией и автоматизации, запустила программу профориентации для школьников средних и старших классов совместно с благотворительным фондом «Волонтеры в помощь детям-сиротам».

Пилотный проект «Умное электричество» стартовал в Барсуковской школе им. А.М. Гаранина в Тульской области. Уроки проводятся в двух группах: для учеников 8-9 классов и 5-7 классов. В ходе занятий ребята изучают основы электроэнергетики и получают важные практические навыки в сфере монтажа электроустановок, которые могут стать полезными не только для ведения быта, но и для выбора будущей профессии. Также ученикам рассказывают про возобновляемую энергию и знакомят с принципами рационального энергопотребления. Проект был запущен в конце 2020-2021 учебного года и будет продолжен в 2021-2022 учебном году.

Проект «Умное электричество» призван реализовать сразу несколько задач:

  • познакомить подростков из детских домов и интернатов с основами электротехники, электробезопасности, проектирования электрических схем;
  • сформировать в ходе занятий полезные практические навыки;
  • помочь подросткам определиться с выбором будущей профессии.

Schneider Electric выступила партнером фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» и профинансировала работу преподавателя. Кроме того, специалисты компании изготовили и передали для обучения электротехнический стенд, на котором проводятся практические занятия. По итогам реализации пилотного учебного проекта возможен запуск программы занятий и в других учебных заведениях.

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