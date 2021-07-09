Компания Schneider Electric, мировой лидер в предоставлении цифровых решений в области управления электроэнергией и автоматизации, запустила программу профориентации для школьников средних и старших классов совместно с благотворительным фондом «Волонтеры в помощь детям-сиротам».

Пилотный проект «Умное электричество» стартовал в Барсуковской школе им. А.М. Гаранина в Тульской области. Уроки проводятся в двух группах: для учеников 8-9 классов и 5-7 классов. В ходе занятий ребята изучают основы электроэнергетики и получают важные практические навыки в сфере монтажа электроустановок, которые могут стать полезными не только для ведения быта, но и для выбора будущей профессии. Также ученикам рассказывают про возобновляемую энергию и знакомят с принципами рационального энергопотребления. Проект был запущен в конце 2020-2021 учебного года и будет продолжен в 2021-2022 учебном году.

Проект «Умное электричество» призван реализовать сразу несколько задач:

познакомить подростков из детских домов и интернатов с основами электротехники, электробезопасности, проектирования электрических схем;

сформировать в ходе занятий полезные практические навыки;

помочь подросткам определиться с выбором будущей профессии.

Schneider Electric выступила партнером фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» и профинансировала работу преподавателя. Кроме того, специалисты компании изготовили и передали для обучения электротехнический стенд, на котором проводятся практические занятия. По итогам реализации пилотного учебного проекта возможен запуск программы занятий и в других учебных заведениях.