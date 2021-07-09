Весь технический прогресс сейчас за Китаем.
9 июля 2021, 13:31
Рубрика: За рубежом
Метки: ПРОИЗВОДСТВО КАБЕЛЕЙ, АРМЕНИЯ, ПРЕДПРИЯТИЯ
Отрасль: Кабельная промышленность
Правительство Армении сегодня на заседании одобрило бизнес-план ЗАО «Лиен компани». Компания основана в 2019 году и занимается производством электропроводов и кабелей.
Цель программы создать в Армении современное предприятие по производству электрических кабелей.
В рамках программы предусматривается осуществить капитальные вложения в размере 1.46 млрд. драмов и создать до 2026 года 20 новых рабочих мест.
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