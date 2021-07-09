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В Парфинском районе мужчина украл с места работы кабель на 380 тысяч рублей

В Парфинском районе мужчина украл с места работы кабель на 380 тысяч рублей

9 июля 2021, 12:31
Рубрика: Происшествия
Метки: КАБЕЛЬ, ВОРОВСТВО
Источник: vnovgorode.ru

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В дежурную часть отдела полиции по Парфинскому району обратился руководитель одного из промышленных предприятий райцентра. Он сообщил, что из складского помещения кто-то похитил электрический кабель различных марок.

Общий ущерб составил более 380 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в совершении этой кражи. Им оказался 31-летний местный житель – работник этого предприятия.

Как выяснили полицейские, воспользовавшись проёмом в заборе, злоумышленник проник на территорию организации. Очистив провода от пластиката, он отвёз и сдал их в пункт приёма металла.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

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Источник: vnovgorode.ru

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