В дежурную часть отдела полиции по Парфинскому району обратился руководитель одного из промышленных предприятий райцентра. Он сообщил, что из складского помещения кто-то похитил электрический кабель различных марок.

Общий ущерб составил более 380 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в совершении этой кражи. Им оказался 31-летний местный житель – работник этого предприятия.

Как выяснили полицейские, воспользовавшись проёмом в заборе, злоумышленник проник на территорию организации. Очистив провода от пластиката, он отвёз и сдал их в пункт приёма металла.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.