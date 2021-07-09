Волонтеры ВИЗ-Стали и ВИЗа (предприятия Группы НЛМК) расчистили аллею у цеха холодной прокатки, подготовили грунт, высадили более 100 кустов гортензий и декоративных кизильников, а клумбы у заводоуправления украсили цветущими петуниями.

Первый этап благоустройства промышленной площадки волонтеры начали осенью прошлого года. На аллее у цеха провели работы по ландшафтному проекту, который предусматривал не только посадку многолетних растений, но и установку скамеек для отдыха металлургов.

– Я пришла работать на завод в 1974 году, - рассказывает председатель профкома Галина Дианова, – и помню, как на этой территории была свалка оставшихся от строительства цеха холодной прокатки кирпичей и арматуры. Много сил мы потратили на то, чтобы эта площадка стала красивой и ухоженной, чтобы здесь росли деревья. Приятно, что традицию продолжила заводская молодежь, благодаря которой у входа в цех заложен настоящий сад с кустарниками и цветниками.