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Волонтеры ВИЗ-Стали продолжают благоустройство и озеленение территории завода

Волонтеры ВИЗ-Стали продолжают благоустройство и озеленение территории завода

9 июля 2021, 10:43
Рубрика: Компании
Метки: ВИЗ-СТАЛ
Отрасль: Металлургия 
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Волонтеры ВИЗ-Стали и ВИЗа (предприятия Группы НЛМК) расчистили аллею у цеха холодной прокатки, подготовили грунт, высадили более 100 кустов гортензий и декоративных кизильников, а клумбы у заводоуправления украсили цветущими петуниями.

Первый этап благоустройства промышленной площадки волонтеры начали осенью прошлого года. На аллее у цеха провели работы по ландшафтному проекту, который предусматривал не только посадку многолетних растений, но и установку скамеек для отдыха металлургов.

– Я пришла работать на завод в 1974 году, - рассказывает председатель профкома Галина Дианова, – и помню, как на этой территории была свалка оставшихся от строительства цеха холодной прокатки кирпичей и арматуры. Много сил мы потратили на то, чтобы эта площадка стала красивой и ухоженной, чтобы здесь росли деревья. Приятно, что традицию продолжила заводская молодежь, благодаря которой у входа в цех заложен настоящий сад с кустарниками и цветниками.    

– Реализация экологических проектов – одно из приоритетных  направлений волонтерского движения на заводе. Наши работники регулярно участвуют не только в посадке деревьев и кустарников на городской территории, но и уборке от бытовых отходов прибрежной зоны Верх-Исетского пруда, – отметила начальник отдела кадров ВИЗ-Стали Ольга Щербо.

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