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"ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" отмечает Юбилей - 80 лет!

"ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" в годы Войны

Сегодня предприятию "Подольсккабель" исполдняется 80 лет!

За это время завод прошел большой путь и стал свидетелем многих исторических событий в нашей стране.

История Подольского кабельного завода уходит корнями к началу Великой Отечественной войны. Именно тогда, 9 июля 1941 года, на базе бывшей артели «Технохимжирработник» приказом №132 заместителя Народного комиссара электропромышленности СССР и был основан и принят в состав Главкабеля завод с названием «Винилпровод».

Шёл первый месяц войны и, в ходе ожесточённых боёв, линия фронта стремительно приближалась к рубежам Москвы. Части наших войск были вынуждены держать оборону агрессора, но его натиск был слишком велик. В таких тяжёлых условиях самым важным компонентом была связь частей, полков и штабов, а для своевременного обеспечения этой связи между воинскими частями и подразделениями требовалось большое количество лёгких и, что немаловажно, недорогих полевых проводов. Именно с целью быстрого удовлетворения потребностей фронта в кабельно-проводниковой продукции, на небольшом участке, площадью примерно в сотню квадратных метров, установили производственную линию со шприц-прессом и необходимым сопутствующим оборудованием, что и стало началом изготовления проводов и кабелей в городе Подольске. Также, одновременно с изготовлением уже освоенных изделий, завод начинает разработку и изготовление новых марок кабелей.

Как развивались события далее читайте в нашей развернутой статье

  

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Источник: Подольсккабель

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