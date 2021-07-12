Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин и председатель Совета директоров ГЭК Китая Синь Баоань на онлайн-встрече обсудили сотрудничество компаний в рамках действующих соглашений и рассмотрели направления дальнейшего взаимодействия, включая обмен опытом в области реализации высокотехнологичных проектов.

Между двумя крупнейшими в мире сетевыми организациями действуют соглашения о сотрудничестве, направленные на внедрение цифровых технологий и поиск возможностей по локализации производства инновационного электротехнического оборудования в России. Кроме того, компании активно участвуют в работе международных диалоговых площадок – МИРЭС, СИГРЭ, Российско-Китайского энергетического бизнес-форума, организации GEIDCO, созданной на базе ГЭК Китая, и платформы GlobalDSO, организованной при участии Группы «Россети».

Андрей Рюмин отметил результативность координации по широкому кругу вопросов. Он подчеркнул, что информация, которую в 2020 году оперативно предоставила ГЭК Китая, помогла Группе «Россети» принять необходимые меры для минимизации эпидемиологических рисков и обеспечения бесперебойного функционирования сетевой инфраструктуры в период пандемии COVID-19.