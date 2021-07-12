Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин утвердил формат проведения VIII Международного форума и выставки 100+ TechnoBuild и его главную тему – «Диалог регионов». В заседании оргкомитета также приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и сенатор Совета Федерации Аркадий Чернецкий.

Форум и выставка запланированы на 5-7 октября 2021 года. Оно должно состояться в МВЦ «Екатеринбург-Экспо».

«Особое внимание необходимо уделить программам обучения заказчиков, специальным секциям и направлениям для студентов и молодых специалистов. Для реализации этой идеи в состав соорганизаторов войдут НИУ МГСУ и Публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства», - отметил Ирек Файзуллин.

Кроме того, по предложению Министра в перечень тем, освещаемых в рамках 100+, войдут быстровозводимые здания, показавшие свою значимость при ликвидации чрезвычайных ситуаций и во время пандемии. Также планируется поднять вопрос быстровозводимых объектов ИЖС.

Новым направлением форума станет дорожное строительство. В частности, будут обсуждаться вопросы актуальности применения бетонных смесей при строительстве магистралей. Возможно, такая технология будет применена на некоторых участках строительства трассы Москва – Казань – Екатеринбург. Всего же планируется провести более 100 секций с участием порядка 350 спикеров.

«Форум зарекомендовал себя как эффективная коммуникационная площадка для профессионального взаимодействия, обсуждения ключевых проблем в строительной отрасли, поиска новых решений. Безусловно, поддержка федерального министерства строительства и ЖКХ в подготовке мероприятия для нас очень важна. Это поднимает статус мероприятия, позволяет сформировать масштабную повестку, вывести в практическую плоскость новации и идеи, предлагаемые экспертами», – подчеркнул губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Большую перспективу участники Оргкомитета отметили у инженерно-архитектурной премии 100+ AWARDS, появившейся в этом году как часть 100+ TechnoBuild. Заявки на участие уже подали крупнейшие строительные и проектные компании страны.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подчеркнул, что во время мероприятия будут строго соблюдаться все меры эпидемиологической безопасности. Исходя из обстановки, может быть принято решение о дополнительных требованиях к гостям и участникам, таким как отрицательный тест на COVID-19 или наличие сертификата, подтверждающего прививку.

Ожидается, что участие в 100+ примет вице-премьер Марат Хуснуллин.