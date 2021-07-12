Итальянские компании AGNES, Qint’x и транснациональная корпорация Saipem объединили усилия для реализации проекта строительства центра «чистой» энергии (clean energy hub) на Адриатике, в рамках которого энергия морского ветра и солнца будет использоваться для производства возобновляемой электроэнергии и «зеленого» водорода.

Проектом строительства центра «чистой» энергии, получившего название Adriatic Green Network of Energy Sources (AGNES), предусмотрено строительство двух шельфовых ветровых электростанций (ВЭС), плавучей солнечной электростанции (СЭС), системы накопления электроэнергии (СНЭЭ) и установок по производству «зеленого» водорода.

AGNES планируется построить у побережья итальянского муниципалитета Равенна (Ravenna). Благоприятная роза ветров и относительно небольшая глубина моря в этом районе позволяют эффективно использовать ветровые турбины на стационарных фундаментах. Близость к порту Равенны также дает ряд технологических и финансовых преимуществ проекту как на этапе строительства, например, в части доставки и сборки компонентов ВЭС и СЭС, так и на этапе эксплуатации и технического обслуживания энергообъектов AGNES. В состав AGNES войдут шельфовые ВЭС Романья 1 (Romagna 1) мощностью 120 МВт и Романья 2 мощностью 400 МВт, которые будут расположены на расстоянии примерно 8 км и 12 км от побережья. В акватории ВЭС Романья 1 будет установлено 15, а в акватории ВЭС Романья 2 – 50 ветровых турбин. Мощность каждой из турбин составит 8 МВт, высота башни – 130 м, а диаметр ротора – 220 м.

Шельфовые ВЭС будут интегрированы с плавучей фотоэлектрической СЭС мощностью 100 МВт, которую планируется разместить в 16 км от побережья. Фотоэлектрические панели для СЭС разработаны норвежской компанией Moss Maritime, находящейся под управлением Saipem. Гибкая поплавковая конструкция крепления солнечных панелей спроектирована специально с учетом суровых морских условий – колебаний волн и типичной для такой среды повышенной коррозии металлических частей, а также для захвата наибольшего количества солнечной энергии, в том числе отраженной от поверхности воды. Запатентованная Moss Maritime система позволит оптимизировать производительность и минимизировать затраты на техническое обслуживание плавучей СЭС.

Электроэнергия, вырабатываемая ВЭС и СЭС, будет выдаваться в материковую энергосистему, а также использоваться для производства «зеленого» водорода из морской воды путем электролиза. Электролизеры планируется установить на выведенных из эксплуатации шельфовых нефтегазовых платформах, что обеспечит им «вторую жизнь». К материковой энергосистеме энергообъекты AGNES будут присоединены кабельными линиями (КЛ) протяженностью 15 км в районе Порто Корсини (Porto Corsini). Точкой присоединения центра «чистой» энергии к энергосистеме Италии станет находящаяся под управлением итальянского системного оператора Terna трансформаторная ПС Ла-Канале (La Canala). Ожидается, что после полного ввода в эксплуатацию AGNES будет производить 1,5 ТВт*ч электроэнергии и 4 тыс. т «зеленого» водорода в год. По словам менеджера по ВИЭ-технологиям Saipem Франческо Балестрино, центр «чистой» энергии в муниципалитете Равенна – первый в мире энергетический комплекс, в котором производство электроэнергии на базе ветровой и солнечной энергии, а также «зеленого» водорода будет осуществляться в промышленных масштабах. Проект AGNES также станет одним из крупнейших проектов строительства шельфовой ветровой генерации в районе Средиземного моря.

Меморандум о взаимопонимании по проекту строительства центра «чистой» энергии был подписан еще в 2020 г. Компании уже получили разрешение от Terna на подключение 570 МВт генерирующих мощностей к национальной энергосистеме. К концу 2021 года планируется начать исследования и предварительные инженерные работы в акваториях ВЭС, а в 2022 г. провести оценку воздействия проекта на окружающую среду. В данный момент проводятся процедуры по получению необходимых разрешений, которые планируется завершить к 2023 г., после чего будет принято окончательное инвестиционное решение по проекту AGNES.

Итальянское правительство в течение трехлетнего периода (2022-2024 гг.) предоставит € 70 млн на финансирование проекта AGNES из государственного фонда DI Fondone.

Информационно-аналитический ресурс Riviera Maritime Media