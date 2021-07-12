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На инфраструктуру в Туле потратят почти 7 млрд рублей

На инфраструктуру в Туле потратят почти 7 млрд рублей

12 июля 2021, 17:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: stroygaz.ru

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ДОМ.РФ и правительство Тульской области договорились о совместной реализации в регионе комплексных проектов с применением механизма инфраструктурных облигаций. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе фонда. Такие договоренности достигнуты на совещании гендиректора фонда Виталия Мутко с первым замгубернатора, председателем правительства Тульской области Валерием Шериным.

В рамках сотрудничества ДОМ.РФ привлечет с помощью инфраструктурных облигаций более 3,7 млрд руб. Средства будут направлены на строительство инженерной и социальной инфраструктуры в жилом микрорайоне «Новая Тула». Общая стоимость строительства инфраструктуры в этом проекте составляет около 6,7 млрд руб.

«По завершении комплексной экспертизы мы вынесем проект на Межведомственную комиссию при Минстрое РФ для принятия решения о выделении средств на нужные жителям объекты. Это новые школы и детские сады, качественные инженерные системы, транспортная инфраструктура», — обратил внимание Виталий Мутко.

Жилой микрорайон «Новая Тула» испытывает инфраструктурный дефицит. Здесь планируется строительство более 700 тыс. кв. метров жилья, для которого необходимо создать социальные и инфраструктурные объекты.

Ранее «СГ» сообщала, что в Тульской области прошел круглый стол, посвященный перспективам развития ИЖС.

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Источник: stroygaz.ru

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