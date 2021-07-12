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Николай Шульгинов провёл рабочую встречу с главой правительства Чеченской республики Муслимом Хучиевым

Николай Шульгинов провёл рабочую встречу с главой правительства Чеченской республики Муслимом Хучиевым

12 июля 2021, 09:36
Рубрика: Встречи
Метки: МИНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Министерство энергетики России

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Николай Шульгинов и председатель правительства Чеченской республики Муслим Хучиев в ходе рабочей встречи обсудили текущее состояние топливно-энергетического комплекса региона и актуальные вопросы его развития.

Стороны рассмотрели вопросы повышения платежной дисциплины, а также программу модернизации и повышения надёжности электросетевого комплекса республики.

«Реализация программы, во-первых, позволит улучшить качество электроснабжения населения, во-вторых, повысит надежность электроснабжения промышленных потребителей», - отметил Министр.

Кроме этого, одной из тем обсуждений на встрече стало развитие гидроэнергетики в регионе. В 2020 году прошел конкурсный отбор проектов по развитию ВИЭ генерации (ДМП ВИЭ), по итогам которой в том числе был отобран проект «Русгидро» по строительству малой ГЭС на территории республики с установленной мощностью 10 МВт (Башеная МГЭС).

 

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Источник: Министерство энергетики России

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