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Новака переизбрали председателем совета директоров "Транснефти"

Новака переизбрали председателем совета директоров Транснефти

12 июля 2021, 16:00
Рубрика: Персоны
Метки: ТРАНСНЕФТЬ, АЛЕКСАНДР НОВАК
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 
Источник: ТАСС

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Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак переизбран главой совета директоров "Транснефти". Об этом говорится в сообщении компании.

В совет директоров "Транснефти" входит девять человек. Новак является председателем совета директоров компании с 2015 года.

Кроме Новака, в совет директоров входят исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, генеральный директор АО "УК РФПИ" Кирилл Дмитриев, замглавы Минэнерго Павел Сорокин, глава "Транснефти" Николай Токарев, экс-губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев и три независимых директора: президент Союза нефтегазопромышленников Геннадий Шмаль, бывший президент "Башнефти" Александр Корсик и Илья Клебанов (ранее входил в совет директоров "Совкомфлота").

"Транснефть" - российская транспортная монополия, оператор магистральных нефтепроводов России. Государству принадлежит 78,1% уставного капитала "Транснефти", или 100% голосующих акций.

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Источник: ТАСС

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