В ассортименте пластиковых электропатронов IEK® появились новинки — аналоги угловых настенных и потолочных патронов из карболита для ламп с цоколем Е27. Электропатроны IEK® надежны и долговечны, выполнены из материалов высокого качества, устойчивы к горению, механическим воздействиям и агрессивным средам.

Белый цвет значительно расширяет сферу применения новых пластиковых патронов по сравнению с классическими карболитовыми. Тип упаковки: стикер на корпусе патрона.

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