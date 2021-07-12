Обновился раздел СИП и арматура
12 июля 2021, 09:48
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника
В ассортименте пластиковых электропатронов IEK® появились новинки — аналоги угловых настенных и потолочных патронов из карболита для ламп с цоколем Е27. Электропатроны IEK® надежны и долговечны, выполнены из материалов высокого качества, устойчивы к горению, механическим воздействиям и агрессивным средам.
Белый цвет значительно расширяет сферу применения новых пластиковых патронов по сравнению с классическими карболитовыми. Тип упаковки: стикер на корпусе патрона.
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