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Новинки в ассортименте пластиковых электропатронов IEK® – аналоги угловых настенных и потолочных патронов из карболита

Новинки в ассортименте пластиковых электропатронов IEK® – аналоги угловых настенных и потолочных патронов из карболита

12 июля 2021, 09:48
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника 
Источник: Группа компаний IEK

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Новости компании

В ассортименте пластиковых электропатронов IEK® появились новинки — аналоги угловых настенных и потолочных патронов из карболита для ламп с цоколем Е27. Электропатроны IEK® надежны и долговечны, выполнены из материалов высокого качества, устойчивы к горению, механическим воздействиям и агрессивным средам.

Белый цвет значительно расширяет сферу применения новых пластиковых патронов по сравнению с классическими карболитовыми. Тип упаковки: стикер на корпусе патрона.

Подробнее — на сайте iek.lighting

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Источник: Группа компаний IEK

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